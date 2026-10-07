Курултай освободил от должностей ряд судей Верховного Суда

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Каждый из них посвятил служению закону и справедливости не одно десятилетие

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Курултай на заседании освободил от должностей ряд судей Верховного Суда РК, сообщает Kazpravda.kz 

Как отметил председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов, судьи ВС РК Боровик Марина Геннадьевна, Кайыпжан Нуржан Усипханулы, Ноздрин Валерий Владимирович и Омарбекова Мадениет Жакановна выразили желание уйти в почетную отставку.

«Каждый из них посвятил служению закону и справедливости не одно десятилетие. Это профессионалы высочайшего класса, которые честно и преданно прошли весь судейский путь, внеся глубокий вклад в отечественное правосудие. Все судьи пользуются непререкаемым авторитетом и глубоким уважением в судейском сообществе», - отметил он.

#судьи #курултай #ВС

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