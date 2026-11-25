Как отметил депутат Арман Калыков, Казахстану важно не только наращивать производство энергоресурсов, но и обеспечивать их рациональное использование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Курултай в первом чтении одобрил проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил депутат Арман Калыков, в условиях масштабных задач по развитию промышленности, модернизации энергетической инфраструктуры и цифровизации экономики Казахстану важно не только наращивать производство энергоресурсов, но и обеспечивать их рациональное использование.

«В условиях глобального энергетического перехода, дефицита генерирующих мощностей и высокого износа энергетической инфраструктуры энергосбережение приобретает особую значимость. Сегодня это не только экологический приоритет, но и важнейший фактор энергетической безопасности и экономической устойчивости страны», – подчеркнул депутат.

Основная цель законопроектов – снижение энергоемкости валового внутреннего продукта. По итогам 2025 года этот показатель сократился на 4% по сравнению с уровнем 2021 года. Однако достигнутых темпов пока недостаточно: энергоемкость ВВП Казахстана примерно в два раза выше среднемирового уровня и в 3,6 раза превышает показатели стран Организации экономического сотрудничества и развития.

При этом конечное потребление энергоресурсов продолжает расти. В 2025 году оно увеличилось на 10,8% по сравнению с 2021 годом. Одним из основных потребителей энергии остается сектор зданий, включая государственные, коммерческие и жилые объекты.

Действующий закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности был принят в 2012 году и ориентирован преимущественно на крупные предприятия промышленности и энергетики. Бюджетный сектор, в том числе школы, больницы и детские сады, не получил достаточного системного охвата действующими механизмами регулирования.

В этой связи законопроектами предлагается расширить государственное регулирование в сфере энергосбережения, в том числе за счет совершенствования Государственного энергетического реестра. Планируется провести углубленный анализ дополнительно пяти тысяч социально значимых объектов и разработать рекомендации по повышению их энергоэффективности.

Также предусмотрено устранение имеющихся противоречий и пробелов в законодательстве.

Еще одно направление – развитие энергосервисного рынка. Поправки предусматривают совершенствование регулирования энергосервисных договоров, устранение существующих барьеров, упрощение процедур отбора энергосервисных компаний и создание условий для привлечения частных инвестиций в проекты повышения энергоэффективности бюджетного и квазигосударственного секторов.

Ожидается, что реализация предложенных мер позволит шире внедрять энергоэффективные технологии в государственных зданиях, обеспечивать соблюдение нормативных параметров температурного режима, сокращать потери и повышать рациональность использования энергетических ресурсов.

Второй законопроект предусматривает усиление административной ответственности. В частности, предлагается установить ответственность за закупку товаров, работ и услуг, не соответствующих установленным требованиям энергоэффективности. Соответствующие меры предлагается применять к должностным лицам и некоммерческим организациям.