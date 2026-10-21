Курултай ратифицировал соглашение о таможенном сотрудничестве Казахстана и Пакистана

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Курултай Казахстана принял закон о ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве и административной взаимной помощи в таможенных делах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соглашение подписано в Исламабаде 4 февраля 2026 года. Документ направлен на укрепление взаимодействия таможенных служб двух государств, оперативный обмен информацией и координацию действий компетентных органов.

Как отмечается в закдлючении, Соглашение предусматривает создание правовых и организационных основ таможенного сотрудничества, содействие в предотвращении нарушений таможенного законодательства, а также обмен информацией об экспортных и транзитных декларациях. Отдельное внимание уделяется обеспечению конфиденциальности передаваемых сведений и информационной безопасности.

Реализация документа позволит повысить эффективность сотрудничества Казахстана и Пакистана в таможенной сфере, обеспечить своевременный обмен необходимой информацией и согласовывать меры по предупреждению и пресечению нарушений.

#соглашение #таможня #Пакистан

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