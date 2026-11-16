Курултай рекомендовал госорганам усилить меры по безопасности детей

Курултай
Айман Аманжолова
корреспондент

Курултай подготовил предложения для госорганов, задействованных в реализации Концепции «Дети Казахстана». Они направлены на совершенствование медицинской помощи детям, развитие цифровых механизмов социальной поддержки, предупреждение трудовой эксплуатации и формирование безопасной информационной среды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Курултая 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерству здравоохранения рекомендовано пересмотреть подходы к работе молодежных центров здоровья, разработать единую программу профилактических и образовательных мероприятий и обеспечить ее реализацию во всех школах и колледжах. В программу предлагается включить темы репродуктивного и психического здоровья, профилактики ранней беременности и насилия, а также личной безопасности подростков.
 
Кроме того, необходимо актуализировать Дорожную карту по совершенствованию паллиативной помощи детям. Еще одна инициатива касается безопасности детских игрушек: предлагается выработать законодательные механизмы проведения психолого-педагогической экспертизы и размещения сертификатов безопасности продукции на цифровых площадках.
 
Министерству труда и социальной защиты совместно с Министерством ИИ и цифрового развития поручено завершить формирование единого цифрового маршрута ребенка, объединив информационные системы различных сфер. Также рекомендовано усилить правовые меры по предупреждению незаконного использования детского труда, включая принуждение к попрошайничеству и другие формы эксплуатации.
 
Ряд предложений направлен на повышение безопасности детей. Министерству внутренних дел совместно с местными исполнительными органами рекомендовано обеспечить мониторинг подключения систем видеонаблюдения организаций образования к центрам оперативного управления МВД. Министерству туризма и спорта предложено проработать планы создания малокомплектных спортивных комплексов в населенных пунктах, где отсутствуют доступные спортивные объекты.
 
В свою очередь, Министерству по чрезвычайным ситуациям рекомендовано ежегодно выявлять населенные пункты, в которых отсутствуют безопасные места отдыха детей у воды, и определять сроки их обустройства. Также предлагается провести инвентаризацию водоемов в радиусе пяти километров от населенных пунктов, чтобы на этой основе выработать комплексные меры по предупреждению несчастных случаев с детьми на воде.
 
Другие рекомендации адресованы министерствам культуры и информации, юстиции, а также акиматам областей и городов республиканского значения.

#дети #подростки #курултай

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