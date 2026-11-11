Курултай утвердил кандидатуру на должность судьи Верховного суда

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Кандидатуру представил председатель Высшего судебного совета РК Дмитрий Малахов.

«На ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судьи Верховного суда Ескендирова Асана Кайруллаевича. Асан Кайруллаевич имеет огромный опыт работы, на протяжении более 30 лет он работал во всех судейских инстанциях. Начинал свой путь с должности судьи районного суда, далее возглавлял межрайонные экономические суды Акмолинской и Павлодарской областей», - сказал Дмитрий Малахов.

Он также добавил, что Асан Ескендиров работал судьей областного суда, руководил апелляционной судейской коллегией по гражданским и административным делам Акмолинского областного суда. 7 лет с 2016 по 2022 годы был судьей Верховного суда. Около 4 лет являлся судьей Конституционного суда.