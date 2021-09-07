Кушербаев вручил государственные награды казахстанским паралимпийцам

Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии чествования призеров Токийской Паралимпиады, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Давид Дегтярев награжден орденом «Барыс» III степени, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Ануар Сариев – орденом «Парасат», Нурдаулет Жумагали – орденом «Құрмет».
Государственный секретарь Крымбек Кушербаев торжественно вручил высокие государственные награды казахстанским спортсменам, успешно выступившим на XVI летней Паралимпиаде в столице Японии.
«На Паралимпийских играх в Токио весь мир стал свидетелем высочайшего проявления человеческой воли, железной выдержки и стремления к жизни. Судьба может ограничить возможности человека, но не может ограничить его волю. Мы восхищены мужеством и упорством паралимпийцев всего мира. И это закономерно. Потому что вы смогли, преодолев все трудности и преграды, покорить спортивный Олимп и добиться огромного успеха для себя и своей страны. Это поступок, достойный уважения и восхищения», - сказал Крымбек Кушербаев.
Он отметил, что на Паралимпиаде казахстанские паралимпийцы завоевали 5 медалей и установили рекорд для нашей страны.
Госсекретарь также вручил денежные сертификаты парапауэрлифтеру Давиду Дегтяреву (106 миллионов тенге), парадзюдоистам Зарине Байбатиной, Темиржану Даулету, Ануару Сариеву (по 63 миллиона тенге), Нурдаулету Жумагали (31 миллион тенге).
В завершение встречи призеры Токийской Паралимпиады Давид Дегтярев и Темиржан Даулет от имени казахстанских спортсменов поблагодарили Главу государства за помощь и поддержку в их подготовке к главным выступлениям на Паралимпиаде.
В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.
