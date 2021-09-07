Кушербаев вручил государственные награды казахстанским паралимпийцам

Политика
Фото с сайта Минкультуры РК
Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии чествования призеров Токийской Паралимпиады, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.    

Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Давид Дегтярев награжден орденом «Барыс» III степени, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Ануар Сариев – орденом «Парасат», Нурдаулет Жумагали – орденом «Құрмет».

Государственный секретарь Крымбек Кушербаев торжественно вручил высокие государственные награды казахстанским спортсменам, успешно выступившим на XVI летней Паралимпиаде в столице Японии.

«На Паралимпийских играх в Токио весь мир стал свидетелем высочайшего проявления человеческой воли, железной выдержки и стремления к жизни. Судьба может ограничить возможности человека, но не может ограничить его волю. Мы восхищены мужеством и упорством паралимпийцев всего мира. И это закономерно. Потому что вы смогли, преодолев все трудности и преграды, покорить спортивный Олимп и добиться огромного успеха для себя и своей страны. Это поступок, достойный уважения и восхищения», - сказал Крымбек Кушербаев.

Он отметил, что на Паралимпиаде казахстанские паралимпийцы завоевали 5 медалей и установили рекорд для нашей страны.

Госсекретарь также вручил денежные сертификаты парапауэрлифтеру Давиду Дегтяреву (106 миллионов тенге), парадзюдоистам Зарине Байбатиной, Темиржану Даулету, Ануару Сариеву (по 63 миллиона тенге), Нурдаулету Жумагали (31 миллион тенге).

В завершение встречи призеры Токийской Паралимпиады Давид Дегтярев и Темиржан Даулет от имени казахстанских спортсменов поблагодарили Главу государства за помощь и поддержку в их подготовке к главным выступлениям на Паралимпиаде.

В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.





Популярное

Все
Патриарх
Возрождая легендарные породы
Содержал сирот, жертвовал на школы
Академия для ответственных родителей
«Гонки по вертикали» для пожарных
Семейные ценности – базовый приоритет казахстанцев
Жажда эффективности
Цифровая трансформация на повестке дня
Наследие Яссауи как мост между странами и эпохами
Новоселья в Кызылорде продолжаются
Как воспитывать чемпионов?
Пристанище уставших миллениалов
Белые паруса северного лета
Формировать общее культурное пространство
Данил и его бразильская команда в Астане
Создавая новый тип мышления
Непогода нынче в моде
Время инвестиций в интеллект
Гарантии защиты трудовых прав усилены
Интеллектуальный гамбит
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Китай удаляет из интернета весь люкс
В Казахстане усиливают цифровизацию системы здравоохранения
Грубо нарушил ПДД: мотоциклиста привлекли к ответственности в Павлодарской области
Какие мероприятия пройдут к 9 мая в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Незаконный канал ввоза грузовиков из Китая пресекли в Казахстане
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Мощный лесной пожар бушует в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Профессору КБТУ вручили одну из старейших наград Франции
В Китае два бывших министра обороны приговорены к смертной казни
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
В Баку открылась выставка «Диалог культур: Казахстан – Азербайджан»
День матерей отмечают в Казахстане
Астана вновь примет один из крупнейших турниров по Counter-Strike 2
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым

Читайте также

Tesla Cybertruck будут дежурить на саммите ОТГ в Туркестане
Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Ара…
О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]