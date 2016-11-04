Кушербаев встретился с руководством компании "Тенгизшевройл"

Экономика
Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев встретился с руководством компании "Тенгизшевройл" для обсуждения вопросов касательно перспектив участия местных нефтесервисных компаний в Атырауской области, передает Kazpravda.kz.

Также состоялась рабочая встреча нефтесервисных компаний области с руководством ТОО "Тенгизшевройл", в ходе которой были презентованы возможности кызылординских компаний в оказании сервисных услуг для предприятий нефтегазовой отрасли. Руководители "ТШО" были ознакомлены с производственными базами нескольких нефтесервисных компаний и товаропроизводителей.

Напомним, в августе 2016 года в Атырау под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан состоялось совещание по вопросам отечественного нефтесервиса. По итогам совещания было поручено создать рабочую группу для разработки предложений по вопросам недопущения высвобождения работников нефтесервисных компаний и их трудоустройству.

Популярное

Все
Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
Закон Республики Казахстан
Локдаун возвращается в Китай
Полиция прокомментировала митинг в столице
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: к жителям обратились за помощью
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Аргентина одержала первую победу над Мексикой. Месси забил гол
Как в Экибастузе спасают от холода пациентов больниц
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
При столкновении двух автобусов скончался водитель в Караганде
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
42 градуса мороза и леденящий ветер: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
В ВКО спасли дальнобойщиков от замерзания
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео

Читайте также

Экономика
Ценовой сговор выявила прокуратура Астаны
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестици…
Экономика , Общество
Цены на продукты выросли за год почти на 25% - Бюро национа…
Правительство , Экономика
Ряд требований озвучил премьер руководству "АрселорМиттал Т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]