Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев встретился с руководством компании "Тенгизшевройл" для обсуждения вопросов касательно перспектив участия местных нефтесервисных компаний в Атырауской области, передает Kazpravda.kz
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Также состоялась рабочая встреча нефтесервисных компаний области с руководством ТОО "Тенгизшевройл", в ходе которой были презентованы возможности кызылординских компаний в оказании сервисных услуг для предприятий нефтегазовой отрасли. Руководители "ТШО" были ознакомлены с производственными базами нескольких нефтесервисных компаний и товаропроизводителей.
Напомним, в августе 2016 года в Атырау под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан состоялось совещание по вопросам отечественного нефтесервиса. По итогам совещания было поручено создать рабочую группу для разработки предложений по вопросам недопущения высвобождения работников нефтесервисных компаний и их трудоустройству.