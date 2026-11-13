Кусочек солнца на дастархане

Золотистые, пышные баурсаки давно стали одним из главных символов казахского гостеприимства. Для жительницы Ушарала Гайный Жанболысовой это традиционное угощение стало еще и делом жизни. Сегодня ее небольшое производство кондитерских изделий и полуфабрикатов обеспечивает работой 15 женщин, а аромат свежей выпечки «От Гайный» хорошо знаком многим жителям Алакольского района.

фото автора

У каждого народа есть блюда, которые значат гораздо больше, чем просто пища. Для казахов одно из них – баур­сак. Казалось бы, что может быть проще небольшого кусочка теста, обжаренного в кипящем масле? Однако за этой незатейливой выпечкой стоят многовековая история, семейные обычаи и особое отношение к хлебу. Когда-то баурсаки сопровождали кочевников в дальних переходах, а сегодня без них трудно представить казахское застолье. Меняются времена, способы приготовления, появляются новые рецепты, но неизменным остается то, что баурсак по-прежнему объединяет людей за одним дастарханом.

Гайный Жанболысова знает об этом не понаслышке.

– Самое главное блюдо на нашем дастархане – это, конечно, баурсаки. Мы предлагаем их горячими, прямо с пылу с жару. И делаем баурсаки нескольких видов.

Мало кто знает, что у привычных нам баурсаков существует целое семейство разновидностей. Казахские хозяйки издавна готовили крохотные хрустящие ши баурсаки, продолговатые бармақ баурсаки, пышные ашыған баурсаки, фигурные бұрама баурсаки и сладкие тұш баурсаки с медом. Были раньше даже специальные дорожные баурсаки – жол баурсақ, которые готовили во время кочевок. Каждый вид имел свои особенности, а рецепты передавались от матери к дочери. Сегодня это богатство национальной кухни помогает сохранять и Гайный Жанболысова, предлагая покупателям вкусную выпечку.

Наша героиня педагог по профессии. Сорок лет она посвятила школе, обучая детей. Выйдя на заслуженный отдых, решила сосредоточиться на собственном деле. Так любимое занятие превратилось в производство, продукцию которого сегодня заказывают в Ушарале охотно.

– Мы используем рецепты наших бабушек, мам, старших женщин в семье. Стараемся, чтобы продукция была не только вкусной, но и красивой. Ведь когда человек накрывает дастархан, ему важно, как выглядит угощение, – объясняет Гайный Жанболысова.

А за внешней простотой национальной выпечки скрывается удивительная история. Ее истоки уходят во времена, когда жизнь в Великой степи была немыслима без постоянных перекочевок. Большую печь с собой не увезешь, зато казан сопровождал семью повсюду. В нем варили мясо, готовили горячие блюда и жарили небольшие кусочки теста.

Баурсаки оказались удивительно удобной пищей. Они быстро готовились на открытом огне, были сытными, а благодаря обжаренной корочке сохранялись долго. Их брали с собой в дорогу, угощали путников, подавали гостям.

Постепенно практическое значение дополнилось глубоким символическим смыс­лом. В народ­ном восприятии баурсак связан с домашним теплом, благополу­чием и родством. Даже само его название некоторые исследователи и знатоки­ традиций связывают со словом

«бауыр» – родной, близкий человек. Хотя происхождение названия трактуется по-разному, такая ассоциация особенно созвучна казахскому пониманию семьи.

А еще круглые золотистые баурсаки напоминают солнце, символизирующее жизнь и достаток. Это, скорее, культурное толкование, нежели бесспорно установленный исторический факт, но оно хорошо объясняет особое место блюда в национальных обычаях. Не случайно баурсаки готовят и по радостным, и по печальным поводам. Они присутствуют на свадебных торжествах, семейных праздниках, поминальных дастарханах. С приготовлением традиционной выпечки связан и обычай иіс шығару – почитание памяти предков через запах готовящейся пищи.

Гайный Жанболысова продолжает эту традицию уже в современных условиях, когда национальная кухня становится не только частью семейного наследия, но и основой малого бизнеса. Однако своим главным достижением она считает не столько растущий объем заказов, сколько созданные рабочие места.

– Сейчас у меня работают 15 женщин. У каждой своя судьба, свои жизненные обстоятельства. Поэтому моя первая задача – создать для них хорошие условия. Я считаю, что если буду понимать своих работниц, поддерживать их, трудиться вместе с ними, то и наше дело будет развиваться, – говорит предпринимательница.

В этих словах чувствуется педагогическая закалка. За четыре десятилетия работы в школе Гайный привыкла находить подход к людям, проявлять терпение и объяснять, что успех складывается из ежедневного труда. Но и сама она продолжает учиться. Около трех лет состоит в Совете деловых женщин, участвует в областных и республиканских форумах, посещает семинары, курсы и мастер-­классы, посвященные развитию пищевого­ производства. Полученные знания старается сразу применять на практике.

При всей занятости важнейшее место в ее жизни занимает семья. Супруг тоже посвятил себя образованию, работал учителем, возглавлял школу. Супруги воспитали троих детей, все получили высшее образование, обзавелись собственными семьями. А сегодня особая радость бабушки – десять внуков, которых она с нежностью называет своими сладкими.