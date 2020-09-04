Общество

Кусто обратился к Токаеву, поддержав намерение Казахстана запретить дельфинарии

Жанат Тукпиев
Сын известного путешественника и океанолога Жака Ива Кусто Жан Мишель написал письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, поддержав намерение Казахстана запретить содержание дельфинов в неволе, передает Kazpravda.kz.

"Я узнал, что Правительство Казахстана рассматривает возможность введения запрета на содержание дельфинов. Браво! Я благодарен народу и Правительству Казахстана за эту инициативу и полностью поддерживаю это намерение! Я уверен, что инициатива по запрету содержания китообразных в неволе очень важна для защиты будущего наших океанов и мы приветствуем ваше желание защитить этих животных. Я буду рад по возможности помочь всем, чем смогу", – сказал Кусто в видео, размещенном на YouТube-канале Ocean Futures Society.

При этом он отметил, что, находясь в неволе, китообразные испытывают сильный стресс и живут меньше, чем в дикой природе.

"Страны по всему миру предпринимают шаги в ответ на требования общественности прекратить содержание китов и дельфинов в бетонных резервуарах для развлечения публики. Научные исследования подтверждают, что дельфины и киты страдают от повышенного стресса в неволе, их продолжительность жизни короче, чем у их диких собратьев, и поведение, которое публика наблюдает в таких учреждениях, не является нормальным поведением этих великолепных животных в дикой природе", — подчеркнул Кусто.



Также ученый направил официальное письмо Президенту Касым-Жомарту Токаеву и министру экологии Казахстана, в котором предлагает помочь казахстанским экспертам в реабилитации дельфинов после дельфинариев.

"В прошлом году мы имели честь работать с российским правительством над их решением и планом выпустить 87 белух и 10 касаток, пойманных в 2018 году в результате незаконного отлова, который таковым сочли российские суды. Вместе с нашей международной командой мы разработали планы и протоколы реабилитации этих китообразных. Для нас также будет честью работать с вашими экспертами по морским млекопитающим над любой реабилитацией дельфинов, если это может быть полезно", — говорится в письме.



Напомним, зоозащитники обратились к Президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить животных.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК ранее отмечало, что рассмотрит обращение казахстанских зоозащитников о закрытии дельфинариев в стране.

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