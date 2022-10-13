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Международное сотрудничество

Кувейт стал членом СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии сообщил о вступлении Кувейта в эту организацию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В 1999 году в совете было 15 государств-членов, сейчас их 27. Это, по сути, является признаком повышения авторитета форума в глазах азиатских стран и мирового сообщества в целом. Мы очень рады, что Кувейт присоединился к нам в качестве члена совета», - сказал глава государства.

Президент отметил, то всех государств - членов СВМДА объединяет общее стремление к миру и сотрудничеству.

«Несмотря на наши созидательные усилия мир не становится безопаснее. Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо «глобальной дисфункцией». С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие», - заявил он.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что особо важной задачей, стоящей перед главами государств, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз.

«Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу. Прежде всего, нам всем следует направить усилия на формирование новой повестки мира с целью укрепления значения Азиатского континента в глобальной системе международных отношений. Как вы знаете, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации», - резюмировал глава государства.

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