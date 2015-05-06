Кувшинчику – 1 000 лет

Артефакт – подарок местного самодеятельного художника Георгия Смородина, найденный им еще в начале 90-х годов прошлого века в размывах водоема при строительстве жилого массива Дальняя Карасу.– В южных районах Казахстана гончарным мастерством испокон веков владели потомки усуней и тюрков, живших в X веке в Таразе, Кулане и Мерке, – рассказывает заместитель директора музея Галия Алимжанова. – Начиная с первой половины X века, во времена правления династии Караханидов и расцвета их государства, гончарное дело приобретает массовый характер.При изготовлении бытовой посуды использовалась местная глина. Новый экспонат относится к изделиям гладкого типа, распространенным в раннем средневековье по всей Центральной Азии. Это еще одно доказательство того, что Тараз в те времена был крупным торговым городом, а его жители мастерски владели технологиями изготовления керамики. Сосуд относится к типу узкогорлых длинношеих кувшинов с шаровидным туловом. Форма и особенности материала, из которого он сделан, позволяли длительное время хранить в нем жидкости, например, растительное масло, или пахучие специи.– В нашем музее уже есть подобные экземпляры или их фрагменты этого периода, – продолжает Г. Алимжанова. – Но столь хорошо сохранившийся кувшин и такой емкости мы видим впервые. Посмотрите, даже ручка не отбита! И отчетливо проступает орнамент, оригинальность которого говорит о незаурядном таланте мастера.