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Кузьмич, принимай кирпич!
Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область

Новый кирпичный завод появился в селе Подгорном Казылжарского района. Предполагается, что предприятие будет ежегодно производить до 40 млн кирпичей и закроет 30% потребности региона в этом строительном материале.

Важный инвестиционный проект реализован при поддержке государства. Предприниматель взял в кредит (под 4%) 800 млн тенге. Кроме того, ему дали возможность в течение пяти лет бесплатно пользоваться земельным участком, освободили от НДС на импорт и таможенных пошлин на ввоз оборудования.

В кирпичный завод было инвестировано всего 1,8 млрд тенге. Создано 80 рабочих мест.

Строить завод начали еще в 2019 году. Ставка была сделана на то, чтобы организовать в Северном Казахстане свое производство строительных материалов, поскольку объемы строительных работ ежегодно растут, а стройматериалы приходится завозить, в том числе щебень и кирпич. Это сказывается на стоимости – цены на жилье в Северо-Казахстанской области одни из самых высоких в республике, хотя рождаемость низкая, а отток населения большой.

Власти сетуют на то, что все стройматериалы приходится завозить, например, забутовочный кирпич – из Экибастуза, облицовочный – из Кокшетау. Первый шаг к исправлению этой порочной прак­тики, наконец, сделан!

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