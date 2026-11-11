В Щучинске приступили к строительству третьей очереди Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

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Будут построены четыре учебно-тренировочных трамплина, специализированная школа-интернат на 300 мест и крытая ледовая арена почти на три тысячи зрителей. Центр станет местом подготовки сборных по зимним видам спорта к международным соревнованиям и Олимпийским играм, что выведет формирование спортивного резерва на качественно новый уровень и укрепит позиции Казахстана.

Единая спортивно-образовательная среда объединит учебный процесс, профессиональную подготовку и восстановление спортсменов. Проектом также предусмотрено строительство жилого корпуса для профессорско-преподавательского состава и объектов инженерной инфраструктуры. Круглогодично здесь смогут готовиться до сотни спортсменов, будет создана база и для крупных соревнований международного уровня.

Реализация третьей очереди существенно расширит ресурсы действующего Центра олимпийской подготовки. В перспективе комплекс станет важной частью спортивной инфраструктуры страны, в том числе укрепит позиции Щучинска как одного из центров развития зимних видов спорта.