Кузница чемпионов

В Алматы прошел главный легкоатлетический турнир в Казахстане – Мемориал Гусмана Косанова.

Данные соревнования – важнейшее звено в развитии массового вида спорта и его популяризации. Qosanov Memorial способствует улучшению качества казахстанской легкой атлетики. Через него прошли будущие олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Ольга Шишигина, Виталий Савин, что является наглядным примером для тех, кто делает первые шаги в этом виде спорта.

На сегодняшний день турнир, посвященный памяти прославленного казахстанского легкоатлета, входит в список соревнований Continental Tour Bronze Label и является единственным соревнованием с таким статусом на территории СНГ.

– Несмотря на то что Мемориал Косанова входит в число международных лицензионных стартов, не менее важная его функция – развитие легкой атлетики в Казахстане. Данный турнир становится трамплином для многих молодых атлетов, чей путь в большом спорте только-только начинается. Для нас всегда в приоритете задачи популяризации и развития массового спорта в республике. Турнир не только способствует привлечению юных спортсменов, но и работает на повышение мастерства резерва сборной. Поэтому не зря Мемориал Косанова еще называют кузницей чемпионов, – подчеркивает генеральный секретарь Федерации легкой атлетики РК Асхат Сейсембек.

В этом году на состязаниях выступили 243 легкоатлета из 14 стран, в том числе и из далекой Австралии. Практически все участвующие команды выставили боевой состав. И здесь стоит отметить казахстанских атлетов, которые завоевали огромное количество наград в разных дисциплинах.

Так, на турнире удалось выполнить норматив на участие в чемпионате мира-2022, который состоится в США, нашей легкоатлетке Кристине Овчинниковой, которая выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,96 м. На втором месте – еще одна казахстанка Елизавета Матвеева с результатом 1,92 м. Приятно, что и среди мужчин нашим атлетам не было равных – Игорь Косолапов стал самым лучшим с результатом 2,16 м.

В соревнованиях по метанию копья весь пьедестал оказался казахстанским: Артур Гафнер стал первым, Алексей Хлыстов – вторым, а замкнул тройку Мейржан Хожумуратов.

С особым интересом ожидались состязания в тройном прыжке среди женщин. Здесь чемпионка Казахстана Мария Ефремова сумела завоевать золотую медаль турнира с результатом 14,01 м.

Сильнейшей в секторе прыжков с шестом стала Анастасия Ермакова, которая одолела высоту в 4,20 м. В беге на 100 м не было равных Ольге Сафроновой с результатом 11,40 сек. В беге на полтора километра среди мужчин золотую медаль с результатом 3 мин. 52,72 сек. завоевал Максим Фроловский, а в беге на 400 м победил Михаил Литвин (46,04 сек.). В эстафете 4 х 100 м сильнейшими стали Рима Кашафутдинова, Ольга Сафронова, Элина Михина и Арина Мишеева. На пятикилометровой дистанции среди мужчин лучшим признан казахстанец Рахимжан Келманов с результатом 15 мин. 10,83 сек.