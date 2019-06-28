Кузница фильмов военных лет

ЦОКС в Алма-Ате

Огромную роль в ее истории сыграла Центральная объединенная киностудия художест­венных фильмов. Образовалась ЦОКС, как называли новое объеди­нение, в первый год Великой Отечественной войны, когда Алма-Атинская студия слилась с эвакуированными «Мосфильмом» и «Ленфильмом». Вместе с ними в наш город приехали именитые режиссеры, актеры, операторы, сценаристы. До 1944-го они творили в Алма-Ате и, как утверждают историки кино, создали почти 80% всех советских художественных фильмов военных лет.

В Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписи РК хранится ценный свидетель истории казахского кино – документальный фильм «ЦОКС в Алма-Ате». Режиссером киноленты 1974 года стал заслуженный деятель искусств Казахской ССР Хуат Абусеитов. Он сам был одним из первых студентов киноактерской школы, которая открылась в годы войны в Алма-Ате. Его учителями стали великие Эйзенштейн и Пудовкин, братья Васильевы и Рошаль.

Фильм Хуата Абусеитова посвящен истории создания и работе ЦОКС в годы войны, творческому содружеству старых мастеров кино и молодых казахстанских кинематографистов. Среди них – Григорий Рошаль, Сергей Эйзенштейн, Иван Пырьев, Шакен Айманов, Виктор Шкловский, Борис Чирков, Николай Крючков, Павел Кадочников, Евгений Габрилович и другие.

Боевые сборники

Начинается фильм «ЦОКС в Алма-Ате» кадрами из военной хроники. Затем режиссер переносит зрителей на киностудию «Казахфильм», где народный артист СССР, кинорежиссер Григорий Рошаль вспоминает о годах в Алма-Ате: «ЦОКС – очень дорогое для меня слово... Знаете, война – это страшная вещь. Поэто­му удивительно странно, но у меня с войной связаны также необыкновенно нежные воспоминания о большой дружбе, о человеческом тепле. И все это связано с казахским народом, с Казахстаном. Под киностудию нам был отдан оперный театр. Возводились леса, строились декорации, и мы уже снимали картину за картиной. Какие люди были в это время там! Козинцев и Пудовкин, Эйзенштейн и Пырьев, Шкловский и братья Васильевы, всех не перечислишь. Это была студия, если можно так выразиться, всей советской кинематографии».

Народный артист СССР Борис Чирков, принимавший участие в фильме Хуата Абусеитова, рассказывал: «Самая моя удачная работа в Алма-Ате во время войны была картина «Антоша Рыбкин». Собственно, самый первый «Боевой сборник» ЦОКСа начинался с того, что старый знакомый наших зрителей – рабочий Максим Питерский встречался с людьми, которые отправлялись на фронт». Одновременно с этими словами режиссер Абусеитов показал эпизод из «Боевого сборника», о котором упоминал Борис Чирков, где Максим Питерский сидит за столом и говорит по телефону: «Готовься, Яков. Ну, получайте миллион и спешите на Выборгскую, дела невеселые, немцы наступают». Прозвучала и песня из кинофильма «Антоша Рыбкин».

Эти и другие «Боевые сборники» ЦОКСа посвящались героям полюбившихся фильмов. Максим, Чапаев и другие с экрана вдохновляли народ на подвиг. Создавались художественные фильмы, пронизанные глубокой верой в несокрушимые силы народа: «Во имя Родины», «Парень из нашего города», «Фронт», «Она защищает Родину», «Сек­ретарь».

Вот на экране эпизод из кинофильма «Жди меня». В ролях Борис Блинов и Валентина Серова. Герой говорит: «Пока ты будешь вот такая, как сейчас, я отовсюду выберусь. Ну а когда тебе будет грустно по вечерам, ты вспоминай, что далеко-далеко от тебя, за тысячу верст где-нибудь в землянке, вернувшись после полета, сидит один твой знакомый мужчина средних лет. Сидит, смотрит вот на этот ключ, вспоминает тебя и очень скучает».

Не менее интересны кад­ры, где известный режиссер Сергей Эйзенштейн делится воспоминания­ми. Теплая дружба была у него с великаном народной поэзии Джамбулом. Сергей Михайлович говорил о том, что заниматься творчеством можно только в превосходном расположении духа: «Вот он умел создать такую обстановку радостного труда, он был действительно, сейчас вспоминаю, веселый человек. Он всегда улыбался».

Самое выразительное в лице – это шея

Следующий герой фильма режиссера Абусеитова – народный артист Павел Кадочников вспоминал о своей работе с Эйзен­штейном в Алма-Ате: «Как-то раз он подошел ко мне, а я очень был усталый, потому что мы снимали по ночам, время было тяжелое, напряженное, есть нечего, случалось и так. И вот он стал мне поправлять барму (царское облачение. – Авт.), а мне все время приходилось вытягивать из-за этого шею. Я устал и сказал: «Сергей Михайлович, ну что вы мне все время вытягиваете шею?». «Чудак, ты ничего не понимаешь, у тебя самое выразительное в лице – это шея». В павильоне раздался дружный смех, и как будто усталость прошла. Все было хорошо, все прекрасно».

Творческая живая атмосфера, царившая в ЦОКСе, оказала огромное влияние на развитие молодого казахского кино. Это была подлинная школа мастерства. Кинорежиссер Григорий Рошаль продолжил рассказ: «Я лично имел счастье уже по окончании войны быть руководителем Казахской студии, руководителем актерской киношколы, из которой вышло много талантливых и замечательных артистов. У меня начинала всесоюзно известная Амина Умурзакова...

ЦОКС был родоначальником и этой студии. Я снимал «Песню Абая». Эта картина, сделанная по сценарию Мухтара Ауэзова, для меня безмерно дорога. Во-первых, потому что Мухтар Ауэзов – незабываемый человек. Это гордый, красивый, прекрас­ный, истинный художник, истинный представитель своего изумительно талантливого и дорогого мне казахского народа. И чудесный сам по себе товарищ и друг... Я должен сказать, что, несмотря на огромный труд, было весело. И мне думается, совершенно правильно было бы сказать, что ЦОКС, по сути, стал началом огромного казахского кинематографа, который потом в лице Айманова приобрел замечательных режиссеров».

Главной творческой силой, конечно, была группа интеллигенции, художников, в том числе из Казахстана. Это Абдильда Тажибаев, Габит Мусрепов, Сабит Муканов. В те годы рождалась музыка таких композиторов, как Жубанов, Хамиди, Брусиловский, тоже тесно связанных с ЦОКСом. Герои лучших фильмов, созданных мастерами советского киноискусства в Алма-Ате, не забываются до сих пор. Как не забываются имена Эйзенштейна, Пудовкина, Пырьева и братьев Васильевых, живших в старой Алма-Ате.

Сегодня страницы ЦОКСа интересны и ценны не только для истории кино, но и города. На некоторых старых домах можно встретить мемориальные таблички: в годы войны здесь проживал тот или иной мастер советского кино. Одна из таких табличек напоминает об известном советском режиссере театра и кино, художнике, сценаристе Сергее Михайловиче Эйзенштейне, чей фильм «Иван Грозный» с Николаем Черкасовым в главной роли называют одним из главных достижений ЦОКСа. Рассказ об этом фильме – уже другая история, но также тесно связанная с нашим любимым Алматы.