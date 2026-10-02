Кузница кадров: День работников технического и профессионального образования отмечают в Казахстане

Общество,Образование
Дана Аменова
корреспондент

Выпускники колледжей и техникумов пополняют коллективы предприятий, работают в промышленности, строительстве, IT и других отраслях, важных для развития экономики страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Казахстане отмечают свой профессиональный праздник преподаватели колледжей, мастера производственного обучения и специалисты системы технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Kazpravda.kz

Праздник, официально утвержденный Правительством РК, подчеркивает стратегическую роль наставников в подготовке квалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики страны и обеспечении ее технологического суверенитета. Особую значимость эта дата имеет в рамках реализации инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию технического образования и популяризации рабочих профессий.

На сегодня в Казахстане функционируют 772 колледжа, в которых обучаются более 530 тысяч студентов. Практические знания и профессиональные навыки молодому поколению передают свыше 42,8 тысячи педагогов и мастеров производственного обучения.

Выпускники отечественных колледжей оперативно пополняют кадровый резерв крупнейших предприятий, развивая сферы промышленности, строительства, энергетики, IT-индустрии и услуг.

В честь праздника во всех регионах республики сегодня проходят торжественные мероприятия, в ходе которых отличившихся работников системы ТиПО награждают ведомственными наградами, нагрудными знаками и благодарственными письмами Минпросвещения РК.

#Образование #кадры #работники

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