​Квадратный корень счастья

Асан полюбил царицу наук с детства, как только познакомился с цифрами.

– Сначала учился в обычной школе, любил только математику, другие предметы учить не хотел. Поэтому по математике были одни пятерки, по другим дисциплинам – тройки и четверки, – признается Асан.

Способный ученик лишь со второго раза поступил в РФМШ (Республиканскую физико-математическую школу).

– Когда меня не приняли в эту школу, я потерпел первое в жизни поражение, – продолжает Асан. – Через полгода победил в городской олимпиаде и был зачислен в РФМШ без экзаменов. Учился с большим усердием и увлечением. Поначалу не был самым лучшим учеником, но потом мое имя стало значиться в шестерке лучших, и меня включили в сборную Казахстана по математике. На международной Жаутыковской олимпиаде 2005, 2006 годов завоевал «золото», две серебряные и две бронзовые медали. Но в 11-м классе меня из сборной исключили. И не из-за того, что нашелся кто-то сильнее меня, а из-за некомпетент­ности жюри и предвзятости некоторых организаторов. Это стало моим вторым серьезным поражением. Неудачи мотивировали меня двигаться дальше: глубже постигать любимую нау­ку, лучше тренироваться, но мне не хватало системности, хороших учебников.

После окончания РФМШ в 2006 году Асан поступил в Казахстанско-Британский техничес­кий университет на факультет информационных технологий. Со студенческой скамьи молодой математик стал входить в состав жюри математических олимпиад разных уровней.

– Участвуя в определении

победителей соревнований и на себе испытав в школьные годы систему подготовки к олимпиадам, я пришел к выводу, что она несовершенна. И у меня возник­ло острое желание развивать олимпиадную математику. А для этого требовалось готовить олимпиадников по суперметодике, предоставить возможность стать математиком любому талантливому ученику из всех школ города, а не только из математических, – говорит Асан Жолдасов.

Вместе со своими соратниками Алмасом Кунгожиным и Дамиром Елеусизовым Асан организовал летнюю математическую школу.

– В этой школе мы давали такой материал, который позволял подготовиться к олимпиадам разного уровня, – отмечает он. – Мы брали детей из обычных школ, в том числе и тех, которые не были увлечены математикой. Хочу заметить, что многие родители ошибочно полагают, что их дети гуманитарии, и поэтому они просто не способны понимать и любить точные науки. А ведь именно точные науки с малых лет развивают в человеке логическое мышление, которое помогает ребенку мыслить рационально и продуктивно. Мы делали и делаем упор именно на развитии этой способности, благодаря чему открывается склонность и проявляется интерес детей к точным наукам. Собственные педагогические успехи и вдохновили меня соз­дать школу дополнительного образования.

Школу «Пифагор» Асан открыл в 2008 году в Алматы, будучи 19-летним студентом. Совмещая педагогическую деятельность с учебой, он успешно окончил университет, получив степень бакалавра и магистра, стал лектором в стенах альма-матер на кафедре компьютерной инженерии. Его детище успешно развивалось.

Сегодня «Пифагор» – крупная компания, филиалы которой действуют в Нур-Султане и Таразе. Она занимается олимпиадной подготовкой детей по математике, физике, информатике и химии. В ее школах сегодня обучаются 1 500 учеников и работают 136 учителей-менторов. Они молоды, влюблены в свое дело, компетентны и энергичны, легко находят общий язык со всеми учениками. Школа постоянно развивает и совершенствует программу обучения, детям помогают расширить кругозор, развить лидерские качества и навыки общения. Тысяча пифагоровцев стали победителями респуб­ликанских и международных олимпиад, они 300 раз становились «золотыми» чемпионами. Выпускники школы обучаются в лучших вузах мира, создают собственные компании. За 10 лет обучение в «Пифагоре» прошли 10 тыс. учеников. По словам Асана Жолдасова, талантливых детей в Казахстане так много, что в «Пифагор» принимают уже на конкурсной основе.

На торжественной встрече Первого Президента страны

Нурсултана Назарбаева с победителями проекта «100 новых лиц Казах­стана» 2018 года Асан Жолдасов сказал: «Когда обучаешь детей, самое важное – влюбить их в математику. Не заставлять, а сделать так, чтобы они ее полюбили. Детям надо показать, как красива математика и чем она полезна в жизни. Если каждый талантливый человек в Казахстане начнет преподавать, это даст экспоненциальный эффект».

Талантливый математик и педагог мечтает вывести отечественную математическую науку на международный уровень, стремится вырастить новую плеяду интеллектуалов и гениев, которые принесут пользу своей стране. Своим ученикам он часто повторяет: «Для того чтобы добиться успехов в жизни, нужно много трудиться, не пасовать перед трудностями и уверенно идти к своей цели».