Квадроциклист "Астаны" вошел в тройку лучших на 11 этапе "Дакара-2018"

17 января в Аргентине закончился одиннадцатый этап ралли-марафона "Дакар-2018", который прошел по маршруту "Белен – Фиамбала/Чилесито". По его результатам квадроциклист команды "Астана" Дмитрий Шилов вошел в тройку лучших, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы Президентского клуба "Астана", по итогам этапа квадроциклисту Дмитрию Шилову удалось подняться на подиум – гонщик финишировал третьим, уступив лишь 35 минут лидеру зачета, аргентинцу Николасу Кавиглиассо.
"Финишировал в тройке лучших. Главное - техника целая. На завтра отменили спецучасток для квадроциклистов. Это спасение, так как ехать в том же темпе я бы уже не смог - сильно устало тело. Пришлось бы сильно сбрасывать темп. Надеюсь завтра немного отдохнуть на лиазоне, набрать энергии на следующий этап", – прокомментировал Шилов.
Для квадроциклистов юбилейного "Дакара" одиннадцатый этап оказался вторым марафонским испытанием. Караван мотоциклов и квадроциклов финишировал маршрут прошедшего этапа и прибыл на отдельный бивуак во Фьямбале, где гонщикам предстоит осуществить технический ремонт своих "железных коней" самостоятельно, без поддержки технического сервиса.
В связи с суровыми метеорологическими условиями следующий этап "Дакара" для мотоциклов и квадроциклов был отменен. Погодные условия во Фьямбале не позволили вертолетам подняться в воздух, и, соответственно, обеспечить безопасность над спецучастком. Для авто и грузовых экипажей двенадцатый этап марафона пройдет без изменений, по установленному расписанию.
В свою очередь грузовик Iveco под пилотированием капитана команды "Астана" Артура Ардавичуса финишировал шестым. В генеральном зачете команда замыкает пятерку лучших грузовиков.
За время этапа команда Артура столкнулась только с одной технической проблемой - пробитым колесом, в то время, как большинство других участников привезли в лагерь технику в около аварийном состоянии. Так, грузовик команды Де Роя под пилотированием Федерико Виллагры - нового лидера гонки - лишился лобового стекла и получил повреждения переднего подрамника, которые привели к поломке гидроусилителя.
"Организаторы, как и обещали, устроили нам полную встряску. Ранний старт, длинная дистанция, повышенное напряжение ближе к финишу марафона. Такой конфигурации спецучастков я еще не видел. В качестве блюда нам подали сегодня триал, скоростные участки, закрученные глубокие песочные треки, дюны. Причем дюны совсем не маленькие. И в самом конце песок цвета снега, очень мягкий - едешь будто на санях. Не видно ни контуров, ни очертания хребтов. Все белое. Далее, каменистые устья рек с большими камнями, с очень узкими коридорами – это был вызов для грузовиков. И снова турнирная таблица "худеет" и все перемешивается как в шейкере. Сегодня до финиша было сложно добраться целым. Но это был истинный кайф для пилотов. Такого Дакара у меня еще не было", – отметил Артур Ардавичус.
До финишной точки сорокового "Дакара" участникам предстоит преодолеть еще три этапа. 20 января состоится торжественная церемония награждения и закрытие юбилейного "Дакара" в городе Кордоба.
Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
По информации пресс-службы Президентского клуба "Астана", по итогам этапа квадроциклисту Дмитрию Шилову удалось подняться на подиум – гонщик финишировал третьим, уступив лишь 35 минут лидеру зачета, аргентинцу Николасу Кавиглиассо.
"Финишировал в тройке лучших. Главное - техника целая. На завтра отменили спецучасток для квадроциклистов. Это спасение, так как ехать в том же темпе я бы уже не смог - сильно устало тело. Пришлось бы сильно сбрасывать темп. Надеюсь завтра немного отдохнуть на лиазоне, набрать энергии на следующий этап", – прокомментировал Шилов.
Для квадроциклистов юбилейного "Дакара" одиннадцатый этап оказался вторым марафонским испытанием. Караван мотоциклов и квадроциклов финишировал маршрут прошедшего этапа и прибыл на отдельный бивуак во Фьямбале, где гонщикам предстоит осуществить технический ремонт своих "железных коней" самостоятельно, без поддержки технического сервиса.
В связи с суровыми метеорологическими условиями следующий этап "Дакара" для мотоциклов и квадроциклов был отменен. Погодные условия во Фьямбале не позволили вертолетам подняться в воздух, и, соответственно, обеспечить безопасность над спецучастком. Для авто и грузовых экипажей двенадцатый этап марафона пройдет без изменений, по установленному расписанию.
В свою очередь грузовик Iveco под пилотированием капитана команды "Астана" Артура Ардавичуса финишировал шестым. В генеральном зачете команда замыкает пятерку лучших грузовиков.
За время этапа команда Артура столкнулась только с одной технической проблемой - пробитым колесом, в то время, как большинство других участников привезли в лагерь технику в около аварийном состоянии. Так, грузовик команды Де Роя под пилотированием Федерико Виллагры - нового лидера гонки - лишился лобового стекла и получил повреждения переднего подрамника, которые привели к поломке гидроусилителя.
"Организаторы, как и обещали, устроили нам полную встряску. Ранний старт, длинная дистанция, повышенное напряжение ближе к финишу марафона. Такой конфигурации спецучастков я еще не видел. В качестве блюда нам подали сегодня триал, скоростные участки, закрученные глубокие песочные треки, дюны. Причем дюны совсем не маленькие. И в самом конце песок цвета снега, очень мягкий - едешь будто на санях. Не видно ни контуров, ни очертания хребтов. Все белое. Далее, каменистые устья рек с большими камнями, с очень узкими коридорами – это был вызов для грузовиков. И снова турнирная таблица "худеет" и все перемешивается как в шейкере. Сегодня до финиша было сложно добраться целым. Но это был истинный кайф для пилотов. Такого Дакара у меня еще не было", – отметил Артур Ардавичус.
До финишной точки сорокового "Дакара" участникам предстоит преодолеть еще три этапа. 20 января состоится торжественная церемония награждения и закрытие юбилейного "Дакара" в городе Кордоба.
Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"