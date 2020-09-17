Квалификации выпускников казахстанских вузов будут признаны за рубежом – МОН РК
Жанат Тукпиев
Квалификации выпускников казахстанских вузов теперь будут признаны за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Kazpravda.kz.
С 2021 года выпускникам отечественных вузов будет выдаваться обновленное приложение к диплому (Diploma Supplement). Факт сопоставимости квалификаций казахстанского высшего образования с европейскими будет отмечаться в обязательном порядке.
"Это стало возможным благодаря принятию отчета по самосертификации Национальной рамки квалификаций высшего образования РК Секретариатом Болонского процесса. Другими словами, дипломы казахстанских вузов будут признаваться в европейских странах. Это повысит привлекательность отечественного высшего образования для иностранных студентов", – говорится в сообщении.
Для подготовки данного отчета приказом министра образования и науки РК была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители МОН РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", отраслевых ассоциаций и казахстанских вузов.
Отчет по самосертификации продемонстрировал совместимость и сопоставимость Национальной рамки квалификаций высшего образования с Рамкой квалификаций Европейского пространства высшего образования (РК ЕПВО).
"Это свидетельствует об успешной гармонизации системы высшего и послевузовского образования Казахстана с системами образования европейского пространства высшего образования", - добавили в министерстве.
Напомним, что Болонский процесс был инициирован министрами образования 29 стран в 1999 году для содействия мобильности граждан на рынке труда, усиления конкурентоспособности европейского высшего образования, гармонизации национальных систем высшего образования.