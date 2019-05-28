В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой среди команд элитного дивизиона. Главной неожиданностью турнира стало то, что победителем первенства стала сборная Финляндии. Национальная коман­да Суоми в финале со счетом 3:1 обыг­рала Канаду и в третий раз в своей истории завладела титулом сильнейшей дружины планеты (ранее финны выигрывали «золото» в 1995 и 2011 году). Причем самую важную победу на данном ледовом мундиале они одержали в полуфинале, когда смогли пройти казалось бы несокрушимую сборную России, обыграв ее с минимальным счетом 1:0. Таким образом, «серебро» турнира завоевали североамериканцы. «Бронза» досталась россиянам, которые в матче за 3-е место смогли обыграть Чехию со счетом 3:2, причем для выявления победителя пришлось пробивать послематчевые буллиты.

Прошедший чемпионат был очень интересен и казахстанским болельщикам, а также специалистам, так как уже в следующем году в элитном дивизионе примет участие и наша национальная команда. Очередное первенство планеты пройдет в мае 2020 года в швейцарских Цюрихе и Лозанне. На нем, помимо наших хоккеистов и хозяев турнира, также сыграют сборные Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, России, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Беларуси и Швеции. По итогам ЧМ-2019 в первый дивизион вылетели Франция и Австрия.

Кстати, ЧМ-2020 будет очень важным для многих команд, ведь по его итогам 2 национальные команды в любом случае не покинут элиту. Это касается сборных Беларуси и Латвии, так как Минск и Рига будут хозяевами ЧМ-2021, а значит, каждое завоеванное очко будет на вес золота.

Завершившееся первенство планеты в Словакии приподнесло немало известий, касающихся Казахстана. Так, любителей хоккея нашей страны да и всего мира порадовало сообщение о том, что легендарный казахстанский нападающий Борис Александров был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Во время церемонии Виктор Александров, также игравший за сборную Казахстана, поблагодарил IIHF за оказанную его отцу честь. Он назвал это особенным моментом и выразил надежду, что такое событие даст толчок развитию хоккея в родной стране.

Напомним, что Борис Александров родился 13 ноября 1955 года в Усть-Каменогорске. С 1971 по 1995 год он играл за родное «Торпедо», московские ЦСКА и «Спартак», тверской СКА МВО, итальянский «Милан» и венгерский «Ференцварош». В составе сборной СССР выигрывал молодежный чемпионат мира-1974 и Олимпиаду-1976, а с ЦСКА трижды становился чемпионом страны. Также форвард играл в Суперсерии-1976, которая стала первой серией игр между канадскими и советскими клубами. В 1995 году провел четыре матча за сборную Казахстана на чемпио­нате мира в группе С, а в 1996-м завершил карьеру и сразу возглавил «Торпедо» и национальную команду. Под его руководством сборная заняла 8-е место на Олимпиаде-1998 и дебютировала в элитном дивизионе. К сожалению, 31 июля 2002 года в возрасте 46 лет он погиб в автокатастрофе в Челябинской области. Именем Бориса Александрова назван ледовый дворец в Усть-Каменогорске, а сам он стал первым представителем Казахстана в Зале славы хоккея.

Порадовала новость и о том, что столица нашей страны примет у себя раунд квалификации Олимпиады-2022. Это стало известно по итогам прошедшего в Братиславе конгрессе IIHF, где был определен путь сборных на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. 6 февраля 2020 года в Нур-Султане стартуют соревнования третьего квалификационного раунда. Соревнования продлятся до 9 февраля. Соперниками нашей команды станут хоккеисты Польши, Украины и один из победителей второго раунда. Команда, занявшая первое место на этом этапе, продолжит борьбу за путевку на Олимпийские игры. Финальный этап отбора на Олимпиаду пройдет с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии.

Для олимпийского мужского хоккейного турнира 2022 года будут автоматически квалифицированы 8 лучших стран Мирового рейтинга IIHF 2019, которые вместе со страной-хозяйкой Китаем и тремя квалификационными командами будут рассеяны на турнире согласно рейтингу. Олимпийский турнир по хоккею среди мужчин 2022 года будет проводиться по тому же формату, что и на трех предыдущих зимних Играх, то есть с тремя группами по 4 коман­ды в каждой. Из общего числа команд 4 лучших, то есть победители групп и команда, занявшая 2-е место с лучшим рекордом, выйдут в четвертьфинал, в то время как другие команды сыграют в отборочной игре плей-офф.