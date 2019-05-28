В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой среди команд элитного дивизиона. Главной неожиданностью турнира стало то, что победителем первенства стала сборная Финляндии. Национальная команда Суоми в финале со счетом 3:1 обыграла Канаду и в третий раз в своей истории завладела титулом сильнейшей дружины планеты (ранее финны выигрывали «золото» в 1995 и 2011 году). Причем самую важную победу на данном ледовом мундиале они одержали в полуфинале, когда смогли пройти казалось бы несокрушимую сборную России, обыграв ее с минимальным счетом 1:0. Таким образом, «серебро» турнира завоевали североамериканцы. «Бронза» досталась россиянам, которые в матче за 3-е место смогли обыграть Чехию со счетом 3:2, причем для выявления победителя пришлось пробивать послематчевые буллиты.
