​Квалификацию на новый уровень

Этот факт, по мнению министра образования и науки Ерлана Сагадиева, говорит о том, что педагоги уверены в себе и хорошо знают свой предмет.

– В принципе, для тех, кто не подтвердит свою квалификацию, никаких карательных мер не предусмотрено, – отметил на брифинге в Службе центральных коммуникаций Ерлан Сагадиев. – В соответствии с правилами они останутся на той же категории, на которой работали, и с той же заработной платой... Ходят слухи, что некоторые акиматы начинают вводить какие-то квоты, начинают угрожать преподавателям карательными мерами. Мы бы попросили этого не делать. Учителя должны иметь больше времени подготовиться к тесту. Сдавать его они могут тогда, когда захотят.

По результатам НКТ министр пообещал провести отдельную пресс-конференцию.

Одиннадцатиклассников ждут выпускные экзамены в школах и Единое национальное тестирование. Министр напомнил, что обещание обеспечить равенство для поступающих при получении гранта выполнено. Теперь обладатель «Алтын белгі» имеет преимущественное право только при равенстве баллов с обычным выпускником школы.

В целом формат сдачи ЕНТ остается прежним. В 2017 году заменено 25% вопросов, в нынешнем – еще 25%. Кроме того, появилась возможность сдавать тестирование на английском языке. Планируется, что впервые это сделают около 250 человек. Вопросы у них те же самые, и никаких преимуществ подобная сдача не предус­матривает.

Коснулся глава МОН РК еще одного актуального вопроса – строительства общежитий. От вузов поступило заявок на их возведение на 65 тыс. мест. Все заявки обеспечены землей.

– Программу строительства общежитий планируем выполнить досрочно, – сказал Ерлан Сагадиев. – Мы подготовили план строительства, отрабатываем процедуру финансирования. Нам нужны некоторые законодательные изменения, и сейчас законопроект находится в Мажилисе. После того как он будет принят, издадим ряд нормативных актов. Надеемся уже в сентябре или даже летом начать в нескольких городах возведение зданий для проживания студентов.