Квартал "Шымкент" открыли в таджикском Худжанде

По инициативе посольства Казахстана в Таджикистане и при поддержке акимата Южно-Казахстанской области состоялся визит казахстанской делегации в Худжанд Согдийской области РТ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В рамках визита состоялась встреча заместителя акима Южно-Казахстанской области Уласбека Садибекова с председателем Согдийской области Абдурахмоном Кодири. Стороны обсудили вопросы взаимодействия городов-побратимов Шымкента и Худжанда, а также перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах.
В этот же день в Худжанде состоялось открытие квартала "Шымкент", который назван в честь 25-летия независимости двух государств и в знак уважения городу-побратиму.
В целях ознакомления с социально-экономическим развитием региона казахстанская делегация, в составе которой представители деловых кругов ЮКО, провела встречу с предпринимателями Согдийской области, где таджикская сторона была ознакомлена с инвестиционным потенциалом южного региона Казахстана.
По итогам визита руководство Южно-Казахстанской и Согдийской областей выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества регионов двух стран.