Политика
Квартал "Шымкент" открыли в таджикском Худжанде
По инициативе посольства Казахстана в Таджикистане и при поддержке акимата Южно-Казахстанской области состоялся визит казахстанской делегации в Худжанд Согдийской области РТ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках визита состоялась встреча заместителя акима Южно-Казахстанской области Уласбека Садибекова с председателем Согдийской области Абдурахмоном Кодири. Стороны обсудили вопросы взаимодействия городов-побратимов Шымкента и Худжанда, а также перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

57c6cce84a7361472646376.JPG

В этот же день в Худжанде состоялось открытие квартала "Шымкент", который назван в честь 25-летия независимости двух государств и в знак уважения городу-побратиму.

В целях ознакомления с социально-экономическим развитием региона казахстанская делегация, в составе которой представители деловых кругов ЮКО, провела встречу с предпринимателями Согдийской области, где таджикская сторона была ознакомлена с инвестиционным потенциалом южного региона Казахстана.

По итогам визита руководство Южно-Казахстанской и Согдийской областей выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества регионов двух стран.

Популярное

Все
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Наркомания заметно помолодела в Казахстане. В чем причина?
Новые возможности древнего Саурана
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Банные традиции Казахстана: как работали "центры деловых встреч" Средневековья
Играет Катя на домбре
Ни шагу назад!
Служба в правоохранительных органах – огромная ответственность перед страной и народом
Выявлять и предупреждать
Сражения под сенью «Байтерека»
Настоящие парни
Предотвратить вывод капитала
Тренд на хозяйственность
Два в одном
Медиаизмерения в новой реальности
Право на помощь
Высшие ценности государства
Почему судья не должен бояться принимать решения – интервью со специалистом
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Делиться прибылью с народом
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Тяжкий груз сирийской войны
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Политика , В мире , Европа
Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС
Политика
Серик Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экол…
Политика
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор акту…
Политика
Взвешенный вариант внешней политики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]