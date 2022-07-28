"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы

Четверо юношей, вооруженных ножом, грабили прохожих в Алматы. Факт серийных разбойных нападений раскрыли сотрудники полиции Медеуского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В порядке ст. 128 УПК РК по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.192 ч.2 п.1,4 УК РК "Разбой, то есть, нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия", задержаны подозреваемые – гражданин Д., 2005 года рождения, гражданин Ж., 2005 года рождения, гражданин Н., 2005 года рождения, и гражданин Б., 2003 года рождения. Они, угрожая ножом, избивали прохожих, забирали у них сотовые телефоны и другое имущество. Примечательно, что "квартет" орудовал в парках и местах массового скопления людей. Нападали на беззащитных граждан и исключительно в темное время суток. Указанные лица задержаны и признались в разбойных нападениях", – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

В данный момент проверяется причастность задержанных к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по городу Алматы в целом.

Граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, стражи порядка призывают обратиться в УП Медеуского района, позвонив по следующим номерам телефонов: 8 (727) 254-48-02; 8-702-476-66-60.