​Квартира для победительницы

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Сергей Горбунов, Павлодар

Сертификат на жилье вручили на встрече акима области Булата Бакауова с чемпионкой недавно прошедшей зимней Универсиады в Алматы и юными спортсменами.

Глава региона поприветствовал лыжницу, которая, несмотря на плотный график подготовки к предстоя-щим ответственным соревнованиям, приехала в Павлодар. Он отметил, что земляки наблюдали за каж-дым выступлением Анны на Универсиаде. Кроме того, аким поблагодарил ее за упорство и старания, благодаря которым павлодарская спортсменка и победила.

Всего от Павлодарской области в студенческих Играх приняли участие 10 спорт-сменов. Они завоевали 11 медалей. Анна Шевченко принесла Казахстану первую медаль – бронзовую. Затем она выиграла еще две бронзовые, а также по одной сереб­ряной и золотой медали.

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