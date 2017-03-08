​Квартира для победительницы

Сертификат на жилье вручили на встрече акима области Булата Бакауова с чемпионкой недавно прошедшей зимней Универсиады в Алматы и юными спортсменами.

Глава региона поприветствовал лыжницу, которая, несмотря на плотный график подготовки к предстоя-щим ответственным соревнованиям, приехала в Павлодар. Он отметил, что земляки наблюдали за каж-дым выступлением Анны на Универсиаде. Кроме того, аким поблагодарил ее за упорство и старания, благодаря которым павлодарская спортсменка и победила.

Всего от Павлодарской области в студенческих Играх приняли участие 10 спорт-сменов. Они завоевали 11 медалей. Анна Шевченко принесла Казахстану первую медаль – бронзовую. Затем она выиграла еще две бронзовые, а также по одной сереб­ряной и золотой медали.