Квартира для ветерана Свежий выпуск Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Сегодня Фахрузия живет вместе с родными и близкими. Вечерами бабушка рассказывает внукам и правнукам о своей фронтовой жизни – как, будучи медсестрой, помогала раненым на поле боя.

– Сейчас мне 93 года, и я счастлива, что вместе с семьей буду жить в комфортных условиях. Огромное спасибо Президенту страны за заботу о ветеранах! – говорит Фахрузия Серебрякова.

Новоселье вместе с ветераном войны отметили еще 12 семей из Мунайлинского района. Квартиры, которые они получили, возведены в рамках программы «Доступное жилье-2020». В прошлом году в этом районе завершилось строительство двух жилых домов.



