Квартира плюс перспектива

Среди новоселов - 69 воспитанников детских домов и 7 семей из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом. Все они стали участниками программы «Дорожная карта занятости».

В течение 5 лет новоселы будут платить за аренду жилья государству, по истечении этого срока квартиры можно приватизировать. Стоимость квадратных метров будет рассчитываться за минусом выплаченной суммы.

Согласно положениям госпрограммы, главная цель которой - повышение качества жизни населения, вовлечение безработных и самозанятых граждан в общественные процессы - ее участники вместе с жильем получают и работу. В 2011-13 годах построено 6 многоэтажных домов в Шымкенте. Рабочие места соискателям предоставили ТОО «Жылуэнерго ремонт», «БИК - кеңсе», ТОО «Акниет», ЮКОФ «КазТрансГаз» и другие предприятия региона.

Любовь ДОБРОТА,

Южно-Казахстанская область