Квартира плюс перспектива

Экономика

Среди новоселов - 69 воспитанников детских домов и 7 семей из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом. Все они стали участниками программы «Дорожная карта занятости».

В течение 5 лет новоселы будут платить за аренду жилья государству, по истечении этого срока квартиры можно приватизировать. Стоимость квадратных метров будет рассчитываться за минусом выплаченной суммы.

Согласно положениям госпрограммы, главная цель которой - повышение качества жизни населения, вовлечение безработных и самозанятых граждан в общественные процессы - ее участники вместе с жильем получают и работу. В 2011-13 годах построено 6 многоэтажных домов в Шымкенте. Рабочие места соискателям предоставили ТОО «Жылуэнерго ремонт», «БИК - кеңсе», ТОО «Акниет», ЮКОФ «КазТрансГаз» и другие предприятия региона.

Любовь ДОБРОТА,
Южно-Казахстанская область

 

Популярное

Все
Более 32 тыс. казахстанцев получат газ в этом году
Агросектор наращивает объемы производства
Инфляция идет на спад
Кому отдать свои сердца?
Показатель зрелости общества
С учетом реальных потребностей граждан
«Папье» царство
Формируется новая модель поведения госслужащих
Профессионализм, преданность делу и милосердие
Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты
Когда доктор становится блогером
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Он хирург и даже нейро...
Самый действенный метод воспитания
Равное участие – сильная семья
Повышая доступность и качество медицинской помощи
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Капли под контролем
Чужой беды не бывает
Должников пора призвать к ответу
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
В село Ключи пришла вода
Новый центр для китайского бизнеса открылся в Астане
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской

Читайте также

В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и…
Шесть тонн свежих огурцов возвратили в РФ из-за несоблюдени…
Мировой производитель дождевальных машин локализует произво…
Свыше 300 предпринимателей из районов проконсультировали фр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]