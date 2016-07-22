​Квартира – семье героя

По словам акима, Аян Галиев – настоящий герой. Он пожелал членам семьи быть сильными, а также отметил, что в районе, где расположена новая квартира, открываются детские сады и школы, поликлиники, располагаются спортивные объекты универсиады, которые смогут посещать дети.

Слова благодарности Главе государства и всему казахстанскому народу за поддержку высказала вдова Аяна Анар Асанова. Семья Галиевых одна из первых заселится в новые дома, построен­ные по государственной программе. Въезд жильцов будет осуществлен уже к концу августа – к Дню Конституции РК.