​Квартирный вопрос: доступно и транспарентно

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Подобная встреча с вкладчиками банка проводится впервые. Такая необходимость общения с глазу на глаз возникла потому, что Жилстройсбербанк наращивает свой кредитный портфель, увеличивает участие в государственных программах развития жилищного строительства и стремится наладить тесную обратную связь с клиентами. А. Жумагулов, приветствуя участников встречи, заявил, что такие встречи станут традиционными и постепенно пройдут во всех регионах. Тем самым банк демонстрирует свою открытость, транспарентность и доступность для граждан страны. В этом плане политика финансового учреждения остается стабильной и неизменной на протяжении десятка лет. Банк постоянно работает над повышением сервиса, прозрачности, и ему интересно мнение вкладчиков.

– Есть некоторые вопросы, к которым наши вкладчики относятся с определенным сомнением, настороженностью. Для этой категории граждан такие встречи – возможность услышать исчерпывающую информацию из первых уст. Много есть острых вопросов, на которые мы готовы дать исчерпывающие ответы. Думаю, что и в других регионах страны такое общение также вызовет интерес со стороны вкладчиков. Мы должны быть в тесном контакте с нашими клиентами и избегать недоразумений. В банке создан ситуационный центр – специальная служба, которая мониторит все процессы, происходящие в банке, особенно в его региональных отделениях. Для нас нет мелочей, и если в каком-то филиале идет скопление людей, мы оперативно направляем туда дополнительных менеджеров, чтобы избавить клиентов от необходимости стоять в очереди, – подчеркнул Айбатыр Жумагулов.

Первый руководитель ЖССБК сообщил, что в ближайшее время предполагается расширить штат агентов. Они получат полномочия консультантов и смогут информировать людей по их месту работы и жительства. Это позволит донести до казахстанцев объективную и полную информацию о многочисленных продуктах банка, условиях получения жилищного займа и решении квартирного вопроса. А. Жумагулов объявил о стратегии банка, в основе которой лежит применение технологий и создание сервисов, которые экономят время и деньги.

Многочисленные изменения, упростившие взаимоотношения вкладчиков и банка, способствуют его популярности среди казахстанцев. К примеру, время выдачи кредитов сокращено в 5 раз. Из перечня исключены сразу 6 видов банковских комиссий, а, например, комиссия за открытие вклада снижена в 3 раза. Стоимость услуг нотариуса по заверению документов уменьшена с 27 тыс. до 7 тыс. тенге. Для открытия счета достаточно предъявить только удостоверение личности. Многие операции можно сделать, не выходя из дома. Достаточно воспользоваться интернет-банкингом, чтобы внести очередной платеж или подать заявление на участие в очередном пуле по розыгрышу квартир в новостройке.

В последнее время банк проделал огромную работу, чтобы упростить обслуживание клиентов, повысить сервис, улучшить привлекательность продуктов для потенциальных клиентов. Лучшим доказательством высокого сервиса служит приток клиентов, число которых из года в год только увеличивается. По состоянию на 1 июля 2016 года в Южно-Казахстанской области насчитывается 37 777 вкладчиков Жилстройсбербанка. Общая сумма их накоплений составляет 19,2 млрд тенге. Кредитный порт­фель банка в данном регионе равен 12,5 млрд тенге.

Банк идет в глубинку

Южане, пришедшие на встречу с председателем правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Айбатыром Жумагуловым, вполне логично задавали вопрос: когда услугами банка без дополнительных хлопот могут воспользоваться не только жители Астаны, Алматы и областных центров, но и население районов и небольших городов? Оказывается, о них Жилстройсбербанк уже побеспокоился. Чтобы упростить для жителей глубинки процесс оформления документов, банк намерен в ближайшее время открыть филиалы во многих районных центрах. Своего рода точкой отсчета служит количество населения. Сейчас этот показатель определен в 100 тыс. человек. В этом плане Южный Казахстан с его высокой плотностью населения является стратегическим регионом для банка, и филиалы можно смело открывать в большинстве районных центров и городов.

Первый такой офис уже открыт в городе Жетысае Мактааральского района. Как заверил А. Жумагулов, в течение ближайшего месяца появятся филиалы банка в Сарыагашском райо­не и Туркестане. И тогда жителям не придется ехать, для того чтобы оформить документы, в областной центр, теряя время и деньги. Да и всю информацию о работе банка, условиях участия в программах жилищного строительства жители смогут получить из первых уст на месте. Тем более что в банке действует ряд программ, по которым клиент может приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, выбрав ту, которая подходит именно ему. Таким образом, банк идет в глубинку, помогая простым людям ускорить решение жилищного вопроса.

Есть первый транш

Животрепещущим для участников встречи оказался вопрос выплаты компенсаций по депозитным вкладам в Жилстройсбербанке, которые пострадали от курсовой разницы в прошлом году.

К слову, первый транш уже зачислен на счета вкладчиков. Жилстройсбербанк 1 августа завершил процесс выплаты первого транша компенсации, запланированного в нынешнем году. В общей сложности компенсацию получили порядка 320 тыс. вкладчиков. При этом освоение выделенных на компенсацию средств в размере 54,5 млрд тенге составило 94%. Невостребованными остались 3,5 млрд тенге.

В Южно-Казахстанской области компенсация выплачена порядка 20 тыс. вкладчиков в сумме 1,6 млрд тенге. Ее начисление завершилось до 1 августа 2016 года. При этом около 5 тыс. вкладчиков ЮКО не подписали дополнительное соглашение в установленный срок, и, соответственно, им не была выплачена компенсация. И это при том, что на подписание соглашения с банком отводилось 144 календарных дня с учетом продления этого срока на месяц.

Людей интересовало, есть ли все-таки шанс получить компенсацию тем, кто не подписал своевременно дополнительное соглашение. А. Жумагулов проинформировал, что каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально на заседании правления банка. И если окажется, что вкладчик не смог подать дополнительное соглашение по уважительной причине, к примеру, болел или находился за границей, тогда возможно положительное решение вопроса.

Получили участники встречи и ответ на вопрос: когда стоит ждать перечисления второго транша компенсации. Второй транш курсовой разницы поступит на счета вкладчиков до 1 июля 2017 года. Таким образом, сумма депозитных вкладов с учетом компенсации вырастет больше чем на треть.

Саман в залог принимается

Жанара Аккояшева пришла на встречу с руководителем Жилстройсбербанка, чтобы задать свой вопрос. Молодая женщина живет в саманном доме, и у ее семьи это единственная недвижимость, которую можно предложить банку в качестве залога. Она уже побывала во многих банках, но везде получила отказ: саманные дома в качестве залогового обеспечения не принимает ни один банк. Кроме Жилстройсбербанка. И это сообщение А. Жумагулова участники встречи встретили аплодисментами.

Такая реакция вполне объяснима. Практически 70% жилья в Южном Казахстане построено из самана. И после того как в прошлом году все банки отказались от приема в залог саманных домов, их владельцам оказался отрезанным путь для участия в государственных жилищных программах. А. Жумагулов признал, что до этого и у ЖССБК была консервативная кредитная политика, не позволяющая принимать в залог дома из самана. Но банк пошел навстречу пожеланиям клиентов и готов принимать такие постройки. Равно как и строения из дерева, которые превалируют в северных регионах страны. При оценке такой недвижимости учитывается не только материал стен, но и наличие коммуникаций, место расположения и пр.

Жилье для всех

Тех, кто уже является клиентом Жилстройсбербанка и копит на новенькую квартиру, интересовало – где, когда и сколько домов в регионе будет в ближайшее время построено, как оформляются заявки на участие в пуле. Звучали пожелания сделать этот процесс более гласным и открытым.

А. Жумагулов проинформировал о государственных программах, реализуемых по линии Жилстройсбербанка. Участвует в них банк с 2005 года. В период с 2005 по 2007 год по линии Жилстройсбербанка было введено порядка 2,3 млн кв. м жилья, или 25 700 квартир. За 2008–2010 годы построено порядка 390 тыс. кв. м жилья на 5 800 квартир. С 2011 года по 1 января 2015 года сдано в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья на 17 636 квартир. С 2015 года программа «Доступное жилье-2020» вошла в Программу развития регионов до 2020 года. По линии Жилстройсбербанка за прошлый год 6 558 казахстанских семей обзавелись жильем при помощи банка. В нынешнем году планируется реализовать 7 441 квартиру, или 459 тыс. кв. м жилья.

Что касается Южно-Казахстанской области, то всего с начала реализации государственных жилищных программ в регионе с участием Жилстройсбербанка введено в эксплуатацию 126 жилых домов на 3 227 квартир. Общая площадь жилья в них составила 256,6 тыс. кв. м стоимостью 15,241 млн тенге. Руководство банка и областной акимат наладили партнерские отношения, что позволяет наращивать объемы строительства и ввода в эксплуатацию жилья. Такое взаимодействие оговорено в меморандуме, который накануне подписали аким Южно-Казахстанской области Бейбут Атамкулов и председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Айбатыр Жумагулов. Социально ориентированный документ предполагает сотрудничество в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы.

Из 149 млрд тенге, которые Глава государства Нурсултан Назарбаев­ поручил дополнительно выделить на строительство кредитного

жилья, Южный Казахстан по линии местных исполнительных органов из Национального фонда получит 4,4 млрд тенге. На эти средства построят 11 домов на 558 квартир. Общая площадь жилья составит 31,5 тыс. кв. м. Вкладчикам банка жилье будет реализовано по 140 000 тенге за 1 кв. м. АО «Байтерек девелопмент» будут возведены 6 домов на 432 квартиры с общей площадью свыше 25 тыс. кв. м. Квартиры в этих домах можно будет приобрести в пределах 180 тыс. тенге за 1 кв. м. Также Жилстройсбербанк заявил о своем намерении участвовать в реализации проекта «Шымкент сити» и реализовывать построенное жилье в рамках собственной ан­тикризисной программы «Свой дом». Соответствующий меморандум о сотрудничестве по программе «Свой дом» подписан между банком и шымкентским городским акиматом.

А. Жумагулов пригласил застройщиков «Шымкент сити» подавать свои проекты в банк на рассмотрение. Для них предусмотрены опции финансирования строительства через обусловленные депозиты, кредитование корпоративных вкладчиков в период строительства, кредитование по региональным проектам МИО в период строительства и гарантия выкупа возведенного жилья. Ценовой диапазон жилья программы «Свой дом» в Шымкенте предусмотрен в пределах 140–200 тыс. за квадратный метр. Это будет комфортное жилье, отвечающее всем требованиям современной архитектуры и благоустройства.

24-летняя Айгерим Амренова только присматривается к программам жилищного строительства, в которых участвует Жилстройсбербанк. Девушке очень хочется иметь собственное благоустроенное жилье, но накоплений да и счета в банке у нее пока нет. Она воспользовалась случаем, чтобы задать вопрос о возможности участия в программе «Свой дом» без первоначального взноса непосредственно первому руководителю банка. Ответ А. Жумагулова был вполне предсказуем: пока выделение таких средств не предусмотрено. Да, наверное, это будет неправильно с позиции банка и отдельного гражданина. Приоритетное право обзавестись собственной квартирой по государственной программе получают те, кто участвует в жилищных накоплениях. Таким образом, банк обеспечивает оборачиваемость средств. Эти средства можно будет использовать повторно, задействовав тем самым эффект мультипликативности.

Участок под масштабное строи­тельство «Шымкент сити» уже определен, к нему начали проводить инженерные коммуникации. Реализовывать жилье банк намерен в рамках собственной антикризисной программы под названием «Свой дом». Всего же в ближайшие 4 года в Южном Казахстане планируется построить около 56 тыс. кв. м жилья.

Жилстройсбербанк распределяет жилье, которое строится по государственным программам. И одно из требований для его получения – отсутствие жилья в собственности у потенциального новосела. Таким был ответ А. Жумагулова на вопрос о том, когда можно будет с помощью ­ЖССБК приобрести вторую квартиру. Он посоветовал тем, кто имеет уже жилье и хотел бы улучшить жилищные условия, воспользоваться услугами коммерческих банков.

Нужен стратегический партнер

Не обошли своим вниманием вкладчики банка и вопрос приватизации банка. Эта тема сейчас активно муссируется в обществе, и вполне объяснимо, что это вызывает беспокойство у вкладчиков. Они хотели бы знать, на какой стадии сейчас процесс приватизации банка. Определен ли вероятный инвестор?

Первым делом А. Жумагулов заверил аудиторию, что никаких оснований для беспокойства у вкладчиков нет. Все они защищены Законом «О жилищно-строительных сбережениях». И здесь форма собственности значения не имеет. Да и приватизировать предполагается не более 20% акций, основная же доля останется у государства. Что касается собственно возможного инвестора, то к нему предъявляются особые требования. Им может быть только финансовый институт с соответствующим опытом, который уже работает в системе жилищно-строительных сбережений. В СНГ таких точно нет. Поэтому предполагается, что это будет стратегический партнер из дальнего зарубежья. Иностранный партнер, который сможет предложить современные технологии, работающие на увеличение портфеля банка. Только так можно рассчитывать на приток солидных инвестиций в сферу жилищно-строительных сбережений.

Приоритет качества

Вопрос качества строительства жилья также оказался в центре внимания участников встречи. Люди, не один год откладывающие деньги на квартиру, хотят жить в комфортном и благоустроенном доме. Некоторые из них пришли на встречу с руководителем Жилстройсбербанка в надежде получить некие гарантии того, что заселятся после нескольких лет ожидания в квартиру своей мечты и не столкнутся с протекающей кровлей, сырым подвалом или потрескавшейся штукатуркой.

А. Жумагулов рассказал вкладчикам, что банк всегда защищает права клиентов, и контроль качества строи­тельства является приоритетным. На всех стадиях строительства идет мониторинг, позволяющий устранить возможный брак или использование некачественных материалов недобросовестными подрядчиками. Иметь дело с такими строителями банк не желает априори. Контроль качества обеспечивается в том числе и общественным советом, созданным банком. В его состав входят авторитетные и принципиальные граждане, в том числе есть среди них и известные в стране журналисты.

Руководитель Жилстройсбербанка посчитал нужным предупредить вкладчиков о всплеске мошенничества на рынке жилищно-финансовых услуг. Он призвал их быть бдительными и ни в коем случае не идти на контакт с разного рода аферистами, представляющимися сотрудниками банка, которые обещают за определенную плату улучшить условия для получения кредита у Жилстройсбербанка, ускорить процесс получения жилья, помочь получить квартиру на этажах, пользующихся особым спросом, и пр.