Жильцы обвиняют КСК в ненадлежащем исполнении обязанностей и непрозрачности дея­тельности, а те в свою очередь «предъявляют» собственникам счета за неуплату. Достается за бездействие и госорганам – именно они, по мнению и той, и другой стороны, должны предложить варианты решения сложившихся проблем.

КСК или кондоминиум?

Течет кровля, рвутся внутридомовые трубы, плохо или вовсе не убирают во дворе снег, не моют в темных подъездах... Это лишь часть претензий, которые жители столицы высказывали сначала к КСК, а теперь – к местным исполнительным органам.

Когда-то именно на кооперативы власти возлагали большие надежды, особенно в части решения проблемы сохранности и обслуживания жилищного фонда. Однако результаты этой работы, как оказалось, сегодня не устраивают никого. И, судя по цифрам, с каждым годом жалоб становится все больше и больше. Если в 2014 году в диспетчерскую службу столицы на номер 109 поступило 12 тыс. обращений, в 2015 году – 13 тыс., то за прошлый год по коммунально-бытовым вопросам горожане звонили уже 15 890 раз.

Только в жилищную инспекцию города относительно работы КСК в 2016-м поступило более 3 тыс. обращений от физических и юридических лиц. Тревожные сигналы становятся поводом для создания диалоговой площадки между городскими властями и населением, а решение системных вопросов в сфере КСК невозможно без проведения общественных слушаний, считает аким Астаны Асет Исекешев.

Встреча горожан с руководством столицы стала той лакмусовой бумажкой, которая отчетливо проявила наиболее уязвимые места в управлении жилым фондом. Пробелы в правовых знаниях, неинформированность людей нередко становятся причиной конфликтов между жильцами и КСК. Возможно, поэтому сегодня все чаще говорят о преимуществах новой формы собственности на недвижимость – кондоминиума, регистрация которого даст право собственникам стать хозяином своего и общего имущества, отказавшись от нерадивых КСК.

Более того, в связи с утверждением Программы модернизации ЖКХ, разработанной для повышения качества бытовых, коммунальных условий и услуг, многие виды поддержки предназначены именно для объектов этой формы собственности. Решить проблему властям поможет тот факт, что сегодня Астана лидирует среди других регионов республики по количеству зарегистрированных кондоминиумов (94%).

Отписок не будет?

Как бы то ни было, люди по-прежнему обращаются в акимат как в последнюю инстанцию, особенно когда выражение «мой дом – моя крепость» перестает работать. Например, у жильцов ЖК «Жеты жол» и «Олимп Палас-2» до сих пор нет правоустанавливающих документов. Мало того, что это не дает возможности создать кондоминиум, избрать правление КСК, так еще не дают уснуть опасения, что завтра можно попросту остаться на улице.

В ЖК «Эдем Палас-2» жалуются на деятельность караоке-бара в цокольном этаже, который нарушает покой дома даже в ночное время. Чьи права выше – предпринимателей или рядовых граждан? Почему в высотном доме отсутствуют лифты? Кто дал разрешение на продажу техэтажа, когда там находятся все коммуникационные узлы?

Пожаловались люди и на другие вопиющие факты: от низкой температуры в квартирах дома замерзает вода. Во дворе вмес­то детской площадки построен фитнес-центр – кто-то пролоббировал свои интересы. Подняты и системные вопросы, связанные с тарифами, которые аким обещал изучить с компаниями «Астанаэнергосбыт», «АстанаТеплотранзит».

Повод для проверки со стороны акимата и прокуратуры, в частности, на предмет подключения энергопитания торговых помещений к жилому фонду, подала аффилированная структура одной из строительных компаний, на которую пожаловались жители ЖК «Северное сияние». Какое решение будет принято? Аким поручил разобраться по всем вопросам, озвученным в зале.

– С привлечением прокуратуры и жилищной инспекции нужно составить реестр всех много­квартирных жилых домов, по каждому из них поднять проблему и найти правильное решение. Понятно, что возможны судебные разбирательства, но отписок не будет, – заявил Асет Исекешев.

«Е-надежды»

Если проблемы общие, значит, решать их нужно сообща, решили в акимате, предложив новый проект, направленный на повышение качества обслуживания и прозрачность деятельности КСК для жителей. По словам заместителя председателя правления АО «Astana innovations» Жаннат Дубировой, «е-КСК» предусматривает создание «личного кабинета» жителя, посредством которого можно будет оставлять заявки в КСК на услуги электрика, сантехника и так далее.

Заявка составляется в мобильном приложении, где, к примеру, электрик может изменить время визита. Также в «личном кабинете» будет возможность просмотра уведомлений от КСК (к примеру, кооператив может обратиться с просьбой к владельцу переставить автотранспорт во время уборки снега). Кроме того, преду­смотрена рассылка финансовой отчетности.

В общем, проект направлен на внедрение автоматизированных решений в деятельность кооперативов собственников квартир, что позволит улучшить коммуникацию между ними и жителями. Кроме того, приложение позволит инициировать официальную регистрацию КСК.

– КСК может публиковать в приложении список неплательщиков и недобросовестных жильцов, составлять рейтинги. Повысятся конкуренция и качество обслуживания. Это первый масштабный проект такого рода по стране, – рассказала Жаннат Дубирова.

Общественные слушания прошли на базе созданного по поручению акима столицы Совета по устойчивому развитию Астаны и астанинской агломерации. Главная цель деятельности созданной структуры – всестороннее развитие города и реализация программы развития с участием экспертного сообщества. Выявлением наиболее интересных проектов горожан и содействием их развитию будет заниматься Бюро городских решений.