Фото: Kazpravda.kz
Недвижимость , Общество

Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара током

Портнягина Наталия
корреспондент

В городе Уральске семья ребенка, лишившегося обеих рук в результате удара током, получила ключи от квартиры, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, в мае этого года в селе Жанаказан Жангалинского района дети открыли трансформаторную подстанцию. Четырехлетний Аманжол схватился за оголенные провода.

В областной детской многопрофильной больнице, куда ребенка доставили санавиацией, ему диагностировали обширные электроожоги четвертой степени с поражением костной структуры. Пришлось в экстренном порядке делать ампутацию до верхней трети обоих плеч. 

Как и обещало руководство областного акимата, семье пострадавшего ребенка выделили квартиру при поддержке компании ТОО «Жайык Мунай» в одном из новых микрорайонов областного центра.

В непосредственной близости от дома находятся все необходимые социальные объекты: поликлиника, детская больница, детский сад, школа.

Девятиэтажку на 180 квартир построили для вкладчиков «Отбасы банка». В минувший четверг состоялось торжественное вручение ключей счастливым новоселам.

Мама Аманжола сама выбирала квартиру. В семье воспитываются четверо детей.

Акимат Жангалинского района совместно со спонсорами подарил необходимую мебель в комнату Аманжола.

 

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