Свежий выпуск Квартиры дает завод Любовь ДОБРОТА, Кентау

Новоселами стали сразу 48 семей предприятия – крановщики, инженеры-сборщики, рабочие. Большинство из тех, кто получил благоустроенное жилье, – молодые семьи. И это не удивительно, ведь 80% всех сотрудников завода сегодня составляют молодые специалисты. Ставку на местные кадры Сайдулла Кожабаев, председатель наблюдательного совета холдинговой компании Alageum Electric, сделал давно, четко осознавая, что ехать работать на завод за тридевять земель никто не будет, кадры необходимо растить самостоятельно, тесно работая с выпускниками кентауских школ. Для их подготовки несколько лет назад открыли Кентауский политехничес­кий колледж. А чтобы удержать специалистов на заводе, необходимо создать условия, в том числе и обеспечивая их жильем.

За последние годы сотрудникам завода была выдана 71 квартира с отсрочкой платежа и без процент­ных ставок. Молодым семьям оказывают содействие в решении жилищной проблемы, в частности выплачивают подъемные, предоставляют ссуды на приобретение жилья. Очередным шагом в решении жилищной проблемы сотрудников завода стал выкуп в начале года недостроенного дома. Предприятие на собственные средства завершило строительно-монтажные работы и отделку, распределив квартиры среди заводчан. Двор многоэтажки обустроили, установив современную детскую площадку, чтобы молодые мамы были спокойны, отправляя своих детей на прогулку.

Сабит Ахимбаев, электрик-схемщик, признается, что этот день ждал долго. Его заводской стаж – десять лет. Пять лет намотчицей работает на предприятии и его жена Нургуль. Супруги буквально светятся от счастья, ведь теперь им с 9-месячной Айганым не придется переезжать с квартиры на квартиру. Радуется и 28-летний Ермек Кудайбергенов, который свою судьбу связал с трансформаторным заводом восемь лет назад. Сегодня он занимает должность конструктора по линии работы автоматики. На предприятии работает и его жена Индира. Получать ключи от квартиры Кудайбергеновы пришли вместе с полуторагодовалым Адилетом. А вот трехлетняя Аяулым сможет увидеть новое жилище только вечером, когда родители заберут ее с детского сада. И выбрать для себя комнату, ведь в распоряжении семьи теперь их целых три.

Четыре года приходилось снимать жилье и семье Азамата Бегалиева, супруга которого тоже работает на заводе. Шесть лет назад, решая, куда пойти работать, он выбрал Кентауский трансформаторный завод именно потому, что хорошо был наслышан о социальных программах, которые предприятие предлагает своим сотрудникам. Вскоре супруга Азамата родит второго ребенка и получение квартиры как нельзя кстати. Оставшееся до родов время новоселы намерены использовать для того, чтобы обустроить квартиру, в которой и детям, и взрослым будет комфортно и уютно. И здесь разовое родовое пособие в сумме 150 тыс. тенге от работодателя, которое выплачивается каждой женщине, родившей ребенка, станет хорошим подспорьем. А решение бытовых проблем всегда позволяет с полной отдачей работать на производстве.

– Можно купить технологии, оборудование, но не специалистов, – убежден Сайдулла Кожабаев. – Их надо терпеливо взращивать, обучать и готовить, чем мы и занимаемся. И если мы стремимся к совершенству, стремимся встать в один ряд с мировыми транснациональными компаниями, то должны постоянно совершенствоваться, заботиться о своих сотрудниках и быть социально ответственными. Наша компания интересна не только сетью уникальных производств и передовыми технологиями, но и коллективом специалистов высокого профессионального уровня. Инвестиции и финансы – это важная составляющая, но главный фактор успеха – специалисты, всесторонняя поддержка которых – наша обязанность.

В компании поощряют тех, кто ведет здоровый образ жизни, знает иностранные языки. Студентам предоставляют возможность проходить оплачиваемую практику, гарантируют трудоустройство. Хорошей мотивацией для старшеклассников при выборе профессии являются олимпиады по физике, которые учредила компания, награждая победителей солидной премией. Инженерам предоставляют возможность повышать квалификацию, выезжать в зарубежные командировки, участвовать в выставках, тренингах. Для эффективной подготовки квалифицированных кадров на Кентауском трансформаторном заводе в 2009 году создан Клуб молодых специалистов, одной из задач которого является выявление перспективных сотрудников, способных проявлять инициативу и брать на себя ответственность за принятие решений.