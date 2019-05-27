​Квартиры для сотрудников

В ближайшее время в области еще 120 семей отпразднуют новоселье. Это станет возможным благодаря трехстороннему меморандуму между Министерством труда и соцзащиты населения РК, акиматом Карагандинской облас­ти и ТОО «Казахмыс Холдинг». Документ подписали министр Бердибек Сапарбаев, аким области Ерлан Кошанов и председатель совета директоров компании Эдуард Огай.

Казахмыс обеспечит жильем своих сотрудников, имеющих многодетные семьи, а также малообеспеченных работников и молодых специалистов. Компания обязуется купить для них 120 квартир. 46 семей отпразднуют новоселье в нынешнем году.

Именно здесь, в Жезказгане, почти 10 лет назад Первый Президент впервые поднял вопрос социальной ответственности бизнеса. Казахмыс – одна из первых в стране компаний, которая откликнулась на призыв Елбасы и Главы государства к социальной ответственности. Сейчас Казахмыс не только покупает для своих работников квартиры, но также оказывает повсеместную поддержку многодетным и нуждающимся семьям. И таким образом поддерживает принцип социальной ответственности.

– Елбасы подчеркнул, что «каж­дая казахстанская семья должна почувствовать результаты проводимых реформ уже сегодня, а не в отдаленном будущем», – отметил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на церемонии подписания соглашения. – В области проживают более 12 тысяч многодетных семей. Мы активно решаем их проблемы. В этом вопросе не остается в стороне и наше бизнес-сообщество. Одна из социально активных компаний – корпорация Казахмыс.

Председатель совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуард Огай сообщил, что социаль­ная помощь, которую оказывает компания, будет адресной и сис­темной. И помощь многодетным семьям – одна из главных проб­лем, которую нужно решить.

– Квартиры получат жители не только Жезказгана, но и Сатпаева, Балхаша и других населенных пунктов, где работают наши предприятия, – подчеркнул Эдуард Огай. – Еще одна наша задача – помощь семьям наших сотрудников, чтобы поправить здоровье, получить образование.

В свою очередь министр Бердибек Сапарбаев отметил, что проблемы социально уязвимых слоев населения, в особенности обеспечение жильем многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, требуют совместных действий государства и бизнеса.

– По поручению Первого Президента страны министерством проводится работа совместно с бизнес-сообществом и крупными предприятиями по реализации социальных проектов, – сказал министр. – Так, в 2018 году было заключено свыше 700 меморандумов на общую сумму около 90 миллиардов тенге. В целом за последние 10 лет бизнес-структурами в рамках социальной ответственности выделено более 300 миллиардов тенге на со­циальные проекты, спонсорство и благотворительность.

Сразу же после подписания меморандума 10 семьям вручили ключи от квартир.

В тот же день Бердибек Сапарбаев и Ерлан Кошанов навестили одну из семей-новоселов. Собственное долгожданное жилье – 4-комнатная квартира с мебелью и ремонтом – появилось у вдовы, матери шестерых детей Салтанат Нурлановой.

– До этого мы были вынуждены снимать жилье, – рассказала она. – Денег хватало только на двухкомнатную квартиру. Я работаю вахтером на предприя­тии и в одиночку воспитываю шестерых детей, четверо у меня несовершеннолетние. Я очень благодарна компании Казахмыс. Хорошо, что Елбасы дал поручение помогать многодетным семьям.

До конца года в Карагандинской области 560 многодетных семей будут обеспечены собственным жильем.