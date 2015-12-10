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​Квартиры молодежи
Гуляим ТУЛЕШЕВА

В приветственном слове аким подчеркнул, что со­циальные обязательства государства – главный приоритет в работе, и исполняются они в полном объеме.

– Сегодня, в преддверии Дня Независимости, ключи от квартир получают 72 молодые семьи. Это стало возможным благодаря новому направлению жилищного строительства – «Жилье для молодых семей», которое было разработано непосредственно по поручению Главы государства. Сердечно поздравляю с этим знаменательным событием. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие! – пожелал Адильбек Джаксыбеков.

В торжественном мероприятии принял участие и заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк» Ербол Карашукеев.

По его информации, в целом по Казахстану за время реализации данной программы было введено порядка 450 тыс. кв. м жилья, а это более 7 тыс. квартир. В Астане на сегодня сданы 8 домов на 672 квартиры.

– Программа очень удобная, особенно для молодых семей. По ее условиям в течение 8 лет аренды они оплачивают только коммунальные услуги. За это время в Жилстройсбербанке необходимо накопить 50% стоимости жилья. По истечении этого времени банк выдает на оставшуюся сумму заем под 4% годовых, и вкладчики выкупают квартиры у акимата. Стои­мость квадратного метра составляет порядка 120 тысяч тенге.

Поделились радостью и новоселы – супруги Жанболат Асетов и Гульнара Саржанова, воспитывающие двоих детей. После создания семьи 6 лет молодые люди жили на съемных квартирах, а два года назад подали заявку на участие в программе. И вот теперь стали хозяевами 2-комнатной квартиры площадью 55 кв. м.

– В первую очередь мы благодарны Главе государства за такую нужную программу, за заботу о молодых, а также акимату, банку. Это хорошая поддержка, пусть другие тоже участвуют и получают жилье, – отметил глава семейства.

Добавим, что 72 семьи будут заселены в новые квартиры жилого комплекса южнее проспекта Тлендиева вдоль ручья Сарыбулак по адресу: г. Астана, ул. С 409, 43, 45, 47. В последние годы жилищные условия по социальным программам улучшили 4,5 тыс. астанинцев. По направлению «Жилье для молодых семей» в столице в прошлом году были выделены 672 квартиры. 

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