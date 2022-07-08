Квартиры родственников продал житель Петропавловска

Подозреваемого в мошенничестве задержали в столице полицейские Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

34-летний мужчина скрывался на съемных квартирах, не поддерживал связи с родственниками и знакомыми. Он подозревается в продаже квартир своих родных по поддельной доверенности.

"Сотрудникам управления криминальной полиции ДП СКО в ходе служебной командировки удалось установить его местонахождение. Совместно со столичными коллегами североказахстанские оперативники провели необходимые оперативные мероприятия, позволившие выйти на след разыскиваемого петропавловца", - рассказали в полиции.

В настоящее время он задержан и помещен в следственный изолятор города Нур-Султан.