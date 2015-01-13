Квартиры ветеранов ВОВ отремонтировали в столице

Батырбек Агимбетов
Фото с сайта kazdom.kz
С помощью меценатов и Астанинского городского филиала республиканского общественного объединения организации ветеранов в 2014 году в Астане было отремонтировано 70 квартир ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на astana.gov.kz.

"В прошлом году были отремонтированы 70 квартир ветеранов, а 120 человек смогли выехать на отдых и лечение в санаторий "Нура". Столичные ветераны принимают участие в патриотических мероприятиях, они посещают школы и университеты. В рамках празднования 70-летней годовщины Победы организацией запланировано провести ряд масштабных мероприятий с участием героев войны", – информирует пресс-служба акимата. 

В статье указывается, что за счет спонсорских средств в квартирах ветеранов установлена специальная "тревожная кнопка", которая позволяет оперативно вызывать скорую помощь. "Медицинская помощь ветеранам оказывается бесплатно", – отмечается в материале. 

Как сообщили пресс-службе акимата в Управлении занятости и социальных программ, ежемесячно за счет средств местного бюджета ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, предоставляется: социальная помощь на оплату коммунальных услуг; льготный проезд на городском пассажирском транспорте; зубопротезирование; санаторно-курортное лечение; лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении в соответствии с утвержденным перечнем лекарственных средств; ветеранам ВОВ предоставляется единовременная денежная выплата для подписки на местные периодические издания, посещение бань, парикмахерских; единовременная социальная помощь к памятным датам и праздничным дням в виде денежных выплат.

