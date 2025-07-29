В первом полугодии 2025 года Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК проделал масштабную работу по предупреждению финансовых нарушений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на указанный комитет

Фото: Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК

Выявлены финансовые нарушения на 310,6 миллиарда тенге и 1 699 процедурных нарушений.

"Принятые меры в защиту госфинансов позволили восстановить значительную часть средств. Нарушения на сумму 279,5 миллиарда тенге были устранены: часть средств возвращена в бюджет, другая компенсирована поставленными товарами, выполненными работами и оказанными услугами, остальная отражена по бухгалтерскому учёту", - говорится в сообщении.

Одним из передовых и превентивных инструментов Комитета является система онлайн-бюджетного мониторинга, которая охватывает 5 937 объектов социальной сферы. В результате удаленного анализа подтверждены незаконные выплаты на 950,3 миллиона тенге — это наглядный пример того, как цифровизация усиливает контроль в реальном времени.

Помимо прочего аудиторы Комитета провели тщательный анализ подготовки госбюджета на 2026–2028 годы. Аудиторами выявлены факты некачественного формирования бюджетных запросов на сумму порядка 860 миллиардов тенге. В перспективе развития данного направления будет внедрен полноценный инструмент камерального контроля, который будет предусматривать обязательные к исполнению меры реагирования.

Также в планах Комитета создание Единого кабинета аудитора, который должен стать цифровым пунктом управления, и специальной учебной платформы «Аудитор Қалқаны AI» с элементами искусственного интеллекта.