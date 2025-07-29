В первом полугодии 2025 года Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК проделал масштабную работу по предупреждению финансовых нарушений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на указанный комитет
Выявлены финансовые нарушения на 310,6 миллиарда тенге и 1 699 процедурных нарушений.
"Принятые меры в защиту госфинансов позволили восстановить значительную часть средств. Нарушения на сумму 279,5 миллиарда тенге были устранены: часть средств возвращена в бюджет, другая компенсирована поставленными товарами, выполненными работами и оказанными услугами, остальная отражена по бухгалтерскому учёту", - говорится в сообщении.
Одним из передовых и превентивных инструментов Комитета является система онлайн-бюджетного мониторинга, которая охватывает 5 937 объектов социальной сферы. В результате удаленного анализа подтверждены незаконные выплаты на 950,3 миллиона тенге — это наглядный пример того, как цифровизация усиливает контроль в реальном времени.
Помимо прочего аудиторы Комитета провели тщательный анализ подготовки госбюджета на 2026–2028 годы. Аудиторами выявлены факты некачественного формирования бюджетных запросов на сумму порядка 860 миллиардов тенге. В перспективе развития данного направления будет внедрен полноценный инструмент камерального контроля, который будет предусматривать обязательные к исполнению меры реагирования.
Также в планах Комитета создание Единого кабинета аудитора, который должен стать цифровым пунктом управления, и специальной учебной платформы «Аудитор Қалқаны AI» с элементами искусственного интеллекта.