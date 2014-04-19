КВН к 20-летию финпола

В игре наряду с хозяевами встречи приняли участие команды КВН Академии МВД РК из Алматы и Караганды, Юридического института МВД из Актобе, Технического института МЧС из Кокшетау.

Как рассказали в Академии финпола, основная цель мероприятия – воспитание у молодежи патрио­тизма, а также расширение сферы использования госязыка, на котором и проходило мероприятие. Оригинальные шутки, современное музыкальное сопровождение, хорошие театральные костюмы наряду с точно подобранными сценами из будней казахстанских правоохранительных органов – все это очень понравилось зрителям.

По решению авторитетного жюри третье место заняла команда «Біздің жігіттер» из Алматы. Второе – у КВНщиков «Тәртіп сақшылары» из Караганды. А первое завоевали хозяева – команда КВН Академии финпола «Элита РК». Грамоты и кубки победителям вручил начальник академии Саркытбек Молдабаев.

Анна ВЕГЕЛЬ