​Квота на лесных красавиц

«Для области, где сосредоточены основные запасы лесного фонда страны, это действительно очень мало, – отметил заместитель руководителя управления природных ресурсов Виталий Чернецкий. – Вместе с тем накануне Нового года мы усилили охрану в лесхозах, и сегодня на территории каждого из них за порядком следят как минимум два поста».

В эти дни полицейские проверяют наличие лицензий у продавцов, торгующих на так называемых елочных базарах. Как правило, реализуемый товар доставлен из частных питомников Казахстана и России. Нелегальным торговцам грозит привлечение к административной ответственности и штраф в размере 10 тыс. тенге.