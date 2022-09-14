Квоту на экспорт пшеницы и муки отменили в Казахстане

Министерство сельского хозяйства РК с 14 сентября сняло ограничения на экспорт зерна и муки. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж.

Напомним, ранее для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту на экспорт пшеницы и муки. Однако после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование было решено отменить.

На сегодня по всем областям республики продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых - это 69,8% от плана. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га), отметили в министерстве.