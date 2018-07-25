Кыргызстан и Казахстан будут сотрудничать в области военной разведки

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Кыргызстан и Казахстан подписали Соглашение о взаимодействии в области военной разведки между правительствами двух стран, передает Kabar.kg
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Подписание документов состоялось сегодня в Бишкеке начальником Генштаба Вооруженных сил КР генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым и министром обороны Казахстана генерал-полковником Сакеном Жасузаковым.
Данное Соглашение стало ключевым моментом переговоров двух делегаций, в ходе которых стороны обсудили обстановку в Центрально-Азиатском регионе, обменялись опытом по строительству вооруженных сил двух государств и вопросам обеспечения совместной безопасности.
Стоит отметить, что это первый официальный визит военной делегации Казахстана в Кыргызстан с момента становления на путь независимости двух государств.