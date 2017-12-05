Кыргызстан может отозвать жалобу на Казахстан в ВТО

Кыргызстан может отозвать жалобу на Казахстан во Всемирную торговую организацию, поданную из-за ситуации границе РК и КР. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов, сообщает Tazabek.kg
.
"Мы, скорее всего, будем отзывать жалобу, которую направляли в ВТО", – сказал Абдыгулов.
По его словам, все вопросы, которые хотели решить – разрешены.
Вице-премьер-министр сообщил, что Дорожная карта
, которая была разработана в рамках ЕАЭС, не отличается от документа, созданного для отношений с Казахстаном.
"Мы будем работать в рамках техрегламента ЕАЭС", – сказал он.