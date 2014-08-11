Кыргызстан планирует закупить в Казахстане 300 тыс. тонн зерна

В 2014 году Кыргызстан намерен закупить в Казахстане 300 тысяч тонн зерна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА "24.kg".

По словам министра сельского хозяйства и мелиорации КР Таалайбека Айдаралиева, в 2013 году кыргызские фермеры собрали 800 тысяч тонн зерновых. В 2014 году урожай зерновых прогнозируется на уровне 695 тысяч тонн.

По данным чиновника, на юге Кыргызстана наблюдается хороший результат - 31 центнер с одного гектара.

Таалайбек Айдаралиев считает, что продовольственного кризиса в КР не будет, в случае необходимости правительство закупит зерно у Казахстана.

По официальной информации, Кыргызстан ежегодно закупает у Казахстана до 200 тысяч тонн зерна.