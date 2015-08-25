Кыргызстан присоединился 501 Анна Владимирова

В ходе визита прошли встречи Р. Жошыбаева с министром иностранных дел КР Эрланом Абылдаевым, президентом Торгово-промышленной палаты КР – комиссаром Национальной секции Кыргызстана в ЭКСПО-2017 – Маратом Шаршекеевым и директором компании «Газпромнефть Азия» Болотом Абилдаевым.

В ходе встречи с кыргызским комиссаром стороны провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества в рамках ЭКСПО-2017. В частности, Р. Жошыбаев отметил, что проведение выставки в Астане станет эффективной площадкой для развития научного потенциала стран-участниц в сфере возобновляемых источников энергии. В свою очередь М. Шаршекеев заверил, что Кыргызстан примет активное участие в ЭКСПО-2017 и представит лучшие разработки своих специалистов. В ходе беседы также были обсуждены вопросы активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия профильных государственных органов и компаний двух стран по вопросам участия в выставке.

Важным итогом встречи стало подписание Договора об участии Кыргызской Республики в ЭКСПО-2017, которая пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане. Детали участия Кыргызстана в ЭКСПО-2017, месторасположение павильона Кыргызстана на территории выставки и другие организационные вопросы будут рассмотрены на Собрании международных участников в Астане 18–20 ноября 2015 года.



