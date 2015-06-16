Кыргызстанца приговорят к 2,5 годам тюрьмы за помехи в расследовании Бостонского теракта
Гражданин Кыргызстана Хайрулложон Матанов, который, по данным властей США, дезинформировал сотрудников правоохранительных органов, расследовавших теракт в Бостоне (штат Массачусетс) 2013 года, будет в четверг, 18 июня, приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации агентства Associated Press, приговор будет оглашен в суде в Бостоне. Матанов в марте этого года признал свою вину в дезинформации следователей, а также удалении им с жесткого диска своего ноутбука компьютерных файлов, которые могли иметь отношение к делу.
Как сообщали СМИ, таким образом, молодой человек пошел на сделку со следствием, по условиям которой сторона обвинения согласилась добиваться для него более мягкого наказания. Прежде ему могло грозить заключение сроком до 20 лет.
По информации прокуратуры, Матанов, проживавший в городе Куинси (штат Массачусетс) и работавший водителем такси, был другом Тамерлана и Джохара Царнаевых. Вскоре после взрывов на Бостонском марафоне он пришел в полицию и рассказал, что знал братьев.
При этом, как утверждала прокуратура, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов молодой человек приуменьшил близость своего знакомства с Царнаевыми. В частности, он не рассказал, что обедал с ними за несколько часов до того, как в Бостоне прогремели взрывы. В связи с этим в мае 2014 года Матанов был арестован. Первоначально он заявлял о своей невиновности.
15 апреля 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 260 получили ранения. Американские власти пришли к выводу, что организаторами и исполнителями этих взрывов были Царнаевы. Через несколько дней после теракта старший из них - Тамерлан - был убит в перестрелке с полицией, а младший — Джохар получил огнестрельные ранения и был арестован.