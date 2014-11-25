Кюй могут включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Решение по этому вопросу примут в течение недели в ходе 9-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО в Париже. Вероятность положительного ответа никто оценивать не берется, но он может стать историческим событием для Казахстана, передает телеканал 24.kz
. Это наша первая подобная заявка. Впрочем, далеко не последняя – убеждены участники.
"В следующем году совместно с кыргызской стороной мы планируем внести айтыс. И еще мы подали на 6 номинаций, которые находятся в списке ожидания. Также мы собираемся присоединить к многонациональным заявкам Наурыз и соколиную охоту, которые уже зарегистрированы в списке. Раньше мы не имели права присоединяться к этим номинациям, но надеемся в ближайшие годы стать полноправной страной – участницей этих номинаций", – рассказала генеральный секретарь национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО Асель Утегенова.