«Kyzdar.net»: Фигурантку дела разыскали в Грузии

Скриншот с видео Генпрокуратуры

По версии следствия, она совместно с другими участниками ОПГ принимала от лиц, занимающихся проституцией и иными услугами сексуального характера, заявки на пополнение счетов их анкет, размещённых на интернет-ресурсе «Kyzdar.net».



При этом, участники группы удерживали комиссию, а оставшуюся сумму перечисляли организаторам сайта. В настоящее время часть участников организованной преступной группы получила различные тюремные сроки, а отдельные его члены, в том числе подозреваемая, были объявлены в международный розыск.



В июле женщина была задержана на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирована в Казахстан.



В данное время злоумышленница водворена в следственный изолятор. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет, с конфискацией имущества.