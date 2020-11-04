Кызылординец протащил полицейского на капоте своего авто

Происшествия
Житель Кызылорды оказал сопротивление сотруднику полиции, протащив его на капоте своего автомобиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
3 ноября инспектором батальона дорожно-патрульной полиции города на улице Айтеке би за несоблюдение Правил дорожного движения была остановлена автомашина Lada Granta под управлением 35-летнего местного жителя.
При проверке документов водитель попытался скрыться с места происшествия, а также протащил сотрудника полиции на капоте своего автомобиля порядка 5-7 метров.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.
Также начато досудебное расследование по ч.1 ст.380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Водитель по данному уголовному делу признан подозреваемым. Он водворен в изолятор временного содержания.
Кроме того, управлением собственной безопасности Департамента полиции Кызылординской области по данному факту проводится служебное расследование.
3 ноября инспектором батальона дорожно-патрульной полиции города на улице Айтеке би за несоблюдение Правил дорожного движения была остановлена автомашина Lada Granta под управлением 35-летнего местного жителя.
При проверке документов водитель попытался скрыться с места происшествия, а также протащил сотрудника полиции на капоте своего автомобиля порядка 5-7 метров.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.
Также начато досудебное расследование по ч.1 ст.380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Водитель по данному уголовному делу признан подозреваемым. Он водворен в изолятор временного содержания.
Кроме того, управлением собственной безопасности Департамента полиции Кызылординской области по данному факту проводится служебное расследование.