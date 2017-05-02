Кызылординка стала чемпионкой мира по шахматам среди школьников

В Румынском городе Яссы завершился школьный чемпионат мира по шахматам. В возрастной категории до 15 лет чемпионкой мира стала Асель Серикбай из Кызылорды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.
"Я рада своему успешному выступлению на чемпионате мира. Раньше я уже была чемпионкой мира до 9 лет. И вот прошло 7 лет, я повторила результат, но уже во взрослой категории, где соревнуются шахматисты более высокого уровня. Хотела бы поблагодарить начальника управления спорта Кызылординской области Садыка Мустафаева и моего тренера Василия Шимелкова, которые помогают мне развиваться, как шахматистке, а также своего первого тренера Ризу Тультаевну Кошкарову и Казахстанскую федерацию шахмат", – прокомментировала свою победу Асель Серикбай, также недавно выигравшая звание чемпионки Азии в Ташкенте.
Теперь впереди у Асель чемпионат мира, который пройдет в Уругвае в сентябре.
Также медаль чемпионата привезла домой и другая кызылординская спортсменка – Назерке Нургали. Школьница завоевала серебро в возрастной категории до 13 лет, в которой соревновалось более 40 подростков.
"Довольна своим вторым местом на чемпионате. Думаю, в следующих турнирах у меня получится выступить лучше", – сказала юная шахматистка.
Мальчишеская часть казахстанской команды выступила менее удачно. Наиболее близко к медалям подошел Алдияр Ансат, занявший четвертое место в возрастной группе до 9 лет. Стоит также отметить 5 места девочек – Амины Каирбековой и Денизы Курманалиной.
В школьном чемпионате мира приняли участие юные шахматисты из более чем 40 стран мира в возрасте от 7 до 17 лет.
"Я рада своему успешному выступлению на чемпионате мира. Раньше я уже была чемпионкой мира до 9 лет. И вот прошло 7 лет, я повторила результат, но уже во взрослой категории, где соревнуются шахматисты более высокого уровня. Хотела бы поблагодарить начальника управления спорта Кызылординской области Садыка Мустафаева и моего тренера Василия Шимелкова, которые помогают мне развиваться, как шахматистке, а также своего первого тренера Ризу Тультаевну Кошкарову и Казахстанскую федерацию шахмат", – прокомментировала свою победу Асель Серикбай, также недавно выигравшая звание чемпионки Азии в Ташкенте.
Теперь впереди у Асель чемпионат мира, который пройдет в Уругвае в сентябре.
Также медаль чемпионата привезла домой и другая кызылординская спортсменка – Назерке Нургали. Школьница завоевала серебро в возрастной категории до 13 лет, в которой соревновалось более 40 подростков.
"Довольна своим вторым местом на чемпионате. Думаю, в следующих турнирах у меня получится выступить лучше", – сказала юная шахматистка.
Мальчишеская часть казахстанской команды выступила менее удачно. Наиболее близко к медалям подошел Алдияр Ансат, занявший четвертое место в возрастной группе до 9 лет. Стоит также отметить 5 места девочек – Амины Каирбековой и Денизы Курманалиной.
В школьном чемпионате мира приняли участие юные шахматисты из более чем 40 стран мира в возрасте от 7 до 17 лет.