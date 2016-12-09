Экономика
Кызылординская область лидирует по росту депозитов – Нацбанк РК
Ксения Воронина
Кызылординская область является одним из лидеров по росту вкладов юридических и физических лиц (на 27% за 10 месяцев). Об этом сегодня сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев, выступая на пресс-конференции в Кызылорде в ходе рабочего визита, передает Kazpravda.kz.

Указанный показатель более чем в 2,2 раза превышает республиканский уровень, уступая лишь Костанайской области. 

"Если в целом по стране вклады в тенге выросли почти на 84%, то в Кызылординской области – на 143%, что является наилучшим результатом среди регионов", – сказал Акишев.

Банковский сектор Кызылординской области представлен 12 филиалами банков.

Глава финрегулятора также отметил высокий экономический потенциал и перспективы развития региона. По его словам, в Кызылординской области, являющейся аграрно-индустриальным регионом, развиваются нефтегазовая сфера, урановая промышленность и строительная индустрия.

"Традиционно область лидирует в рисоводстве, регион производит 90% производимого риса в республике. Выгодное географическое положение, природно-ресурсный, производственный и научно-технический потенциал позволяют области стать центром логистики в южной части страны. Магистраль "Западная Европа – Западный Китай" охватывает все 7 районов области и Кызылорду", – констатировал Акишев.

Он также привел статистику по инфляции и валовому региональному продукту области, доля которого в ВВП республики за 6 месяцев текущего года составила 2,8%. Между тем уровень инфляции в Кызылординской области за 11 месяцев текущего года составил 6,8%, что ниже республиканского уровня в 7,5%.

"Годовая инфляция в ноябре 2016 года составила 7,4% – самый низкий показатель по республике", – заключил глава Нацбанка РК.

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