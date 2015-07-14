Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" признан банкротом

Кызылординское общественное объединение "Футбольный клуб "Кайсар" признано банкротом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на BNews.kz.
Как сообщили в специализированном межрайонном экономическом суде Кызылординской области, ОО "Футбольный клуб "Кайсар" обратилось в суд с заявлением о признании банкротом в связи с неплатежеспособностью.
Было пояснено, что за весь период существования ОО "Футбольный клуб "Кайсар" в связи с узким специализированным видом деятельности осуществляло мероприятия только в рамках своей уставной деятельности. Какие-либо другие виды деятельности товарищество не осуществляло. Предприятие в настоящее время бездействует, никакой деятельностью не занимается. Трудового коллектива не имеет, является должником ГУ "Управление государственных доходов по городу Кызылорда".
Суд, исследовав материалы дела, решил признать общественное объединение банкротом, ликвидировать его и возбудить конкурсное производство.
Отметим, что ныне выступающий в казахстанской премьер-лиге ФК "Кайсар" к обанкротившемуся клубу отношения не имеет и носит другое юридическое название – ТОО "Кызылординский областной футбольный клуб "Кайсар".